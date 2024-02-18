2024 Toyota Corolla Cross geldi! Fiyatı ne kadar?

2024 Toyota Corolla Cross: Tayland'da Yenilik Rüzgarları

Toyota'nın kompakt SUV segmentindeki iddialı oyuncusu Corolla Cross, Tayland pazarına özel olarak yenilenen yüzü ve teknolojik gelişmeleriyle dikkat çekiyor. 2020'deki lansmanından bu yana ilk kez büyük bir güncelleme alan model, hem tasarım hem de teknoloji açısından önemli yenilikler sunuyor.

Yenilikçi Dış Tasarım ve Renk Seçenekleri

Yenilenen Toyota Corolla Cross, dış tasarımında göze çarpan değişikliklerle geliyor. Özellikle yeni bal peteği desenli ve gövde renginde kaplamalı ızgarası, modelin daha dinamik ve modern bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Yeni LED Kristalize farlar ve sıralı dönüş sinyalleri, aracın ön yüzünü daha çekici kılıyor. GR Sport versiyonu ise sportif gövde kitini koruyarak, dinamizmi ön plana çıkarıyor. Araç, Metalik Çimento Grisi dahil olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.

İç Mekanda Lüks ve Konfor

İç mekanda, kullanıcılarına panoramik çerçevesiz tavan, 12,3 inç dijital gösterge paneli ve 10,1 inç bilgi-eğlence sistemi gibi yenilikler sunuluyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği, kablosuz şarj pedi ve USB Type-C bağlantı noktaları gibi özellikler, günlük kullanımda büyük kolaylık sağlıyor. Çift bölgeli klima ve Toyota Safety Sense ADAS paketi gibi ekipmanlar, konfor ve güvenliği artırıyor.

Güçlü ve Verimli Motor Seçenekleri

2024 Toyota Corolla Cross, performans açısından da iddialı. Doğal emişli 1,8 litrelik benzinli motor, 138 hp güç ve 172 Nm tork üretirken; daha çevreci olan 1,8 litrelik hibrit versiyon ise 121 hp toplam güç sunuyor. Her iki motor seçeneği de, sürüş keyfini ve yakıt ekonomisini optimize eden gelişmiş şanzımanlarla destekleniyor.

Fiyatlandırma ve Satış Bilgileri

Tayland'da satışa sunulan 2024 Toyota Corolla Cross, 999.000 baht (yaklaşık 27.825 $) başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor. Modelin en üst versiyonu olan HEV GR Sport ise 1.254.000 baht (yaklaşık 34.920 $) fiyat etiketine sahip.

Bu yeniliklerle birlikte, Toyota Corolla Cross, kompakt SUV segmentindeki rekabetçi pozisyonunu daha da güçlendiriyor. Yenilenen tasarımı, artırılmış teknolojik özellikleri ve çeşitlendirilmiş motor seçenekleriyle, her türlü ihtiyaca cevap vermeyi hedefliyor.