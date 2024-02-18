Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 18 – 19 – 20 – 21 Şubat 2024, Merkez, Gerede, Mengen, Göynük, Mudurnu dikkat!

Haftalık elektrik kesintisi bildirimi

SEDAŞ, belirli bölgelerde elektrik kesintisi uygulayacağını duyurdu. Kesintilerin hangi bölgelerde yaşanacağına dair açıklama da yapıldı. Yetkili elektrik dağıtım şirketi olan SEDAŞ, 18 – 19 – 20 – 21 Şubat 2024 tarihlerinde Bolu ve ilçelerinde hangi bölgelerde kesinti yaşanacağını belirtti.

Bolu’da merkez dahil 5 ilçede elektrikler kesilecek

Yapılan duyuruda Bolu’da merkez ilçe dahil 5 ilçede elektrik kesintisi olacağı belirtildi. Merkez, Gerede, Mengen, Göynük ve Mudurnu’da yaşanacak bakım onarım çalışmaları kapsamındaki planlı kesintiler yer yer 8 saat kadar sürecek.

SEDAŞ’tan önemli uyarılar

Ekiplerin hızlı bir şekilde çalışarak sorunları gidermeye odaklanacakları belirtilirken, vatandaşların güvenliği için elektrikle çalışan cihazların prizlerden çıkarılması ve kullanılmaması önerildi. SEDAŞ yetkilileri, kesinti süresince mağduriyet yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Acil durumlar için iletişim hatlarının açık tutulacağı ve gerekli yardımın sağlanacağı da bildirildi.