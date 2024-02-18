Kur stabilitesi mümkün mü? İşte seçim sonrası Türkiye ekonomisi analizi

Seçim sonrası döviz kuru beklentileri: stabil bir gelecek mi?

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ardından Türkiye ekonomisinde döviz kurlarının seyri, vatandaşların ve ekonomistlerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Seçim öncesinde Türk Lirası karşısında ortalama yüzde 20 değer kazanan döviz, seçimlerden bu yana sekiz ay içinde yüzde 55'ten fazla bir artış gösterdi. Bu durum, döviz kurlarında bir "kur şoku" yaşanıp yaşanmayacağı sorusunu akıllara getiriyor.

Döviz kurlarında son durum

Seçim öncesi dönemde 19,50 seviyelerinde olan dolar/TL kuru, günümüzde 30,70 civarında işlem görüyor. Euro/TL ise 33,20 seviyelerine ulaşmış durumda. Yeni ekonomi yönetiminin Haziran ayında göreve başlamasıyla birlikte, döviz kurlarında "kontrollü kademeli" artışlar yaşandığı gözlemleniyor. Bu artışlar, açıklanan enflasyon oranlarının birkaç puan altında kalarak, ekonomi yönetiminin döviz kurlarını nasıl yönettiğine dair ipuçları veriyor.

Kur şoku endişesi

Ekonomist Güldem Atabay, yerel seçimler sonrası döviz kurunda geçen yıla benzer bir hareketlilik beklemediğini belirtiyor. Atabay, mevcut politika faiz oranlarının yüksekliğine ve geçmiş dönemdeki baskılanan döviz kurunun serbest bırakılmasına dikkat çekerek, döviz kurunda sert bir hareketlenme olmayacağını öngörüyor. Ayrıca, seçim riskinin ortadan kalkmasıyla yabancı yatırımcının piyasalara daha hızlı gireceğini ve bu durumun Türk Lirası üzerinde olumlu etkiler yaratacağını ifade ediyor.

Dalgalı kur rejimi ve enflasyon hedefleri

Atabay, Merkez Bankası'nın dalgalı kur rejimine tam olarak bağlı olmadığını, ancak kurun yönetildiğini ve bu yönetimin rezerv biriktirilerek yapıldığını belirtiyor. Ayrıca, Merkez Bankası'nın yıl sonu için belirlediği yüzde 36 enflasyon hedefinin aşılacağını, piyasaların ise yüzde 43 civarında bir enflasyon beklediğini ifade ediyor. Türk Lirası'nın reel olarak değer kazanacağı ve yıl sonunda enflasyonun yüzde 45-50 arasında olacağı öngörülüyor.

İhracatçılar ve döviz kuru

Seçim sonrası dönemde ihracatçıların döviz kurundan beklentileri ve bu beklentilerin karşılanıp karşılanmayacağı konusu da önem taşıyor. Atabay, ihracatçılar için zor bir yıl olacağını ve rekabet güçlerini sadece TL'nin değeri üzerinden sağlamaya çalışmanın verimlilik açısından yetersiz kalacağını vurguluyor.