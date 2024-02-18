Kocaelispor'da şok ayrılık: Ertuğrul Sağlam ile yollar resmen ayrıldı!

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırma kararı aldı. Trendyol 1. Lig'de zirveye oynayan ve şu anda 3. sırada yer alan Kocaelispor'da bu karar, takımın Süper Lig hedefleri doğrultusunda önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor.

Ertuğrul Sağlam dönemi son buluyor

Kocaelispor'un 1. Lig'e yükselmesiyle birlikte takımın başına getirilen Sağlam, 31 Mayıs 2025'e kadar süren bir sözleşmeye sahipti. Ancak üst üste yaşanan puan kayıpları ve Şanlıurfaspor'a 1-0 yenilgi sonrası tribünlerden yükselen istifa çağrıları, yönetimi harekete geçirdi. Yapılan olağanüstü toplantı sonrası Sağlam'ın istifası istendi, ve takımın geleceği için yeni bir sayfa açılması kararlaştırıldı.

Kocaelispor yeni bir başlangıç peşinde

Ertuğrul Sağlam ile görüşmelerin bugün başladığı ve kararın kendisine tebliğ edildiği bildirildi. Resmi ayrılık henüz gerçekleşmese de, kulüp yönetimi ve taraftarlar bu ayrılığı bir yenilenme fırsatı olarak görüyor. Takımın bugünkü antrenmanının iptal edilmesi ve önümüzdeki maç öncesi yeni bir teknik adamın koltuğa oturması bekleniyor.

Engin Koyun: "Yeni bir sayfa açıyoruz"

Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, Sağlam ile yolları ayırma kararını doğrulayarak, kulübün bu kararı alırken geleceğe yönelik planlarını dikkate aldığını ifade etti. Koyun, resmi ayrılık sonrası yeni bir teknik direktör ile kamuoyu önünde bir basın toplantısı düzenleyeceklerini belirtti.

Ertuğrul Sağlam'ın Kocaelispor karnesi

Ertuğrul Sağlam'ın yönetiminde Kocaelispor, 23 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak toplam 43 puan topladı. Bu sonuçlarla birlikte Kocaelispor, ligde 3. sırada yer alarak Süper Lig yolunda iddialı bir konumda bulunuyor.