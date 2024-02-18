Zonguldak’ta küçük köy, büyük İşler: Göbüspor'un gurbetçi gücüyle yükselişi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde yer alan amatör futbol kulübü, sınırları aşan bir destekle adından söz ettiriyor. Gurbetçilerin desteğiyle ligde fırtına gibi esen Göbüspor, 1. Amatör Merkez Grubu'nda şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak öne çıkıyor. Bu küçük köy takımının büyük başarısının arkasında, yurtiçi ve yurtdışından gelen bağışlar yatıyor.

Gurbetin gücü sahalarda

Göbü köyünün futbol takımı, yurtiçi ve yurtdışındaki hayırseverlerin Euro ve TL olarak yaptığı bağışlar sayesinde güçleniyor. 13 takımlık ligde mücadele eden Göbüspor, gelen desteklerle adeta yeniden doğuyor. Kulüp Başkanı ve Teknik Direktör Atakan Ok, 15 yaşından itibaren bu kulüpte top koşturduğunu ve 32 yaşına kadar kulübe hizmet ettiğini belirterek, takımın gelen bağışlar sayesinde ne kadar güçlendiğini vurguluyor.

Bir köy takımından daha fazlası

Atakan Ok, kulübün başarısında gurbetçiler başta olmak üzere Şirinköy, Kurtköy ve çevre köylerden gelen desteklerin büyük rol oynadığını ifade ediyor. 9 kişilik bir ekip ile çalıştıklarını söyleyen Ok, bu destekler sayesinde Göbüspor'un bir marka haline geldiğini ve önemli başarılara imza attıklarını belirtiyor. Teknik Direktör, "Bir köy takımı olarak başladık ama şimdi çok daha fazlasıyız. Bu başarıyı bize sağlayan herkese minnettarız" diyor.

Gurbetçilerin takımı Göbüspor

Yurtdışında yaşayan Türklerin, anavatanlarındaki bir köy takımına bu denli destek vermesi, Göbüspor'un sadece bir futbol takımı olmadığının, aynı zamanda bir birlik ve beraberlik sembolü olduğunun kanıtı. Teknik Direktör Atakan Ok, gurbetçilerin ve çevre köylerin destekleriyle ligde önemli bir yer edindiklerini ve bu sayede şampiyonluk için iddialı bir konuma geldiklerini söylüyor.

Küçük köyün büyük hayalleri

Göbüspor, sahip olduğu sınırlı imkanlara rağmen büyük başarılara imza atarak, amatör liglerde nasıl bir fark yaratılabileceğinin somut bir örneğini sunuyor. Kulüp Başkanı ve Teknik Direktör Atakan Ok'un liderliğinde, köyün gençleri ve gurbetçi destekçileriyle birlikte Göbüspor, futbol sahalarında adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu başarı hikayesi, sporun birleştirici gücünü ve toplulukların spor aracılığıyla nasıl güçlü bağlar kurabileceğini gözler önüne seriyor.