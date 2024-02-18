- Gündem

Batı Karadeniz ve Doğu Marmara bölgesinde bu hafta nasıl olacak? İşte gün gün hava durumu

Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Bolu başta olmak üzere tüm illerin bu haftaki hava durumu tahminleri, gün gün en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleriyle birlikte şöyle olacak.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Batı Karadeniz ve Doğu Marmara bölgesinde bu hafta nasıl olacak? İşte gün gün hava durumu mask
Batı Karadeniz ve Doğu Marmara bölgesinde bu hafta nasıl olacak? İşte gün gün hava durumu
Batı Karadeniz ve Doğu Marmara bölgesinde bu hafta nasıl olacak? İşte gün gün hava durumu
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Bolu: Hafta boyunca puslu sabahlar bekleniyor, orta hafta karla karışık yağmur görülebilir. Sıcaklıklar genellikle bahar havasında seyredecek.

Düzce: Düzce'de hava, hafta boyunca parçalı bulutlu geçecek ve sıcaklıklar yavaş yavaş artacak, hafta sonuna doğru bahar sıcaklıklarına ulaşacak.

Karabük: Karabük'te karla karışık yağmurun ardından hava açacak, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

Batı Karadeniz ve Doğu Marmara bölgesinde bu hafta nasıl olacak? İşte gün gün hava durumu

Zonguldak: Zonguldak'ta hafta boyunca parçalı bulutlu hava hakim olacak, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Sakarya: Sakarya'da az bulutlu ve güneşli günler bekleniyor, sıcaklıklar hafta sonuna doğru önemli ölçüde artacak.

Bartın: Bartın'da çoğunlukla bulutlu bir hafta bekleniyor, ancak yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak.

Kastamonu: Kastamonu için detaylı günlük tahminler sağlanamamakla birlikte, genel olarak hafta boyunca bulutlu ve mevsim normallerinde sıcaklıklar beklenmektedir.

Batı Karadeniz ve Doğu Marmara bölgesinde bu hafta nasıl olacak? İşte gün gün hava durumu

19 Şubat Pazartesi Hava Durumu

Bolu: En düşük 1°C, en yüksek 9°C - Puslu

Düzce: En düşük 3°C, en yüksek 11°C - Çok bulutlu

Karabük: En düşük 3°C, en yüksek 10°C - Çok bulutlu

Zonguldak: En düşük 5°C, en yüksek 9°C - Çok bulutlu

Sakarya: En düşük 5°C, en yüksek 11°C - Çok bulutlu

Bartın: En düşük 3°C, en yüksek 10°C - Çok bulutlu

Kastamonu: En düşük 2°C, en yüksek 8°C - Sisli

 

Batı Karadeniz ve Doğu Marmara bölgesinde bu hafta nasıl olacak? İşte gün gün hava durumu

20 Şubat Salı Hava Durumu

Bolu: En düşük 0°C, en yüksek 11°C - Puslu

Düzce: En düşük 1°C, en yüksek 13°C - Parçalı bulutlu

Karabük: En düşük 1°C, en yüksek 12°C - Parçalı bulutlu

Zonguldak: En düşük 6°C, en yüksek 10°C - Parçalı bulutlu

Sakarya: En düşük 5°C, en yüksek 13°C - Parçalı bulutlu

Bartın: En düşük 4°C, en yüksek 11°C - Parçalı bulutlu

Kastamonu: En düşük 1°C, en yüksek 10°C - Yoğun sisli

 

21 Şubat Çarşamba Hava Durumu

Bolu: En düşük 2°C, en yüksek 7°C - Karla karışık yağmurlu

Düzce: En düşük 5°C, en yüksek 11°C - Çok bulutlu

Karabük: En düşük 2°C, en yüksek 10°C - Karla karışık yağmurlu

Zonguldak: En düşük 6°C, en yüksek 9°C - Parçalı bulutlu

Sakarya: En düşük 4°C, en yüksek 13°C - Parçalı bulutlu

Bartın: En düşük 3°C, en yüksek 10°C - Çok bulutlu

Kastamonu: En düşük 0°C, en yüksek 10°C - Sağanak yağışlı

Batı Karadeniz ve Doğu Marmara bölgesinde bu hafta nasıl olacak? İşte gün gün hava durumu

 

22 Şubat Perşembe Hava Durumu

Bolu: En düşük 0°C, en yüksek 12°C - Puslu

Düzce: En düşük 2°C, en yüksek 15°C - Parçalı bulutlu

Karabük: En düşük 0°C, en yüksek 13°C - Parçalı bulutlu

Zonguldak: En düşük 4°C, en yüksek 11°C - Parçalı bulutlu

Sakarya: En düşük 5°C, en yüksek 15°C - Az bulutlu

Bartın: En düşük 0°C, en yüksek 14°C - Parçalı bulutlu

Kastamonu: En düşük -1°C, en yüksek 11°C - Yoğun sisli

 

23 Şubat Cuma Hava Durumu

Bolu: En düşük 1°C, en yüksek 14°C - Puslu

Düzce: En düşük 4°C, en yüksek 20°C - Parçalı bulutlu

Karabük: En düşük 2°C, en yüksek 15°C - Parçalı bulutlu

Zonguldak: En düşük 6°C, en yüksek 16°C - Parçalı bulutlu

Sakarya: En düşük 5°C, en yüksek 19°C - Parçalı bulutlu

Bartın: En düşük 1°C, en yüksek 18°C - Parçalı bulutlu

Kastamonu: En düşük 0°C, en yüksek 14°C - Sisli

 

19 - 25 Şubat haftasında Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Sakarya, Bartın ve Kastamonu için hava durumu tahminleri. Günlük en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleriyle detaylı hava durumu öngörüleri, planlarınızı şimdiden yapın!

# karabük, zonguldak, düzce, bartın, kastamonu, sakarya

18 Şub 2024 - 23:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL