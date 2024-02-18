Batı Karadeniz ve Doğu Marmara bölgesinde bu hafta nasıl olacak? İşte gün gün hava durumu

Bolu: Hafta boyunca puslu sabahlar bekleniyor, orta hafta karla karışık yağmur görülebilir. Sıcaklıklar genellikle bahar havasında seyredecek.
Düzce: Düzce'de hava, hafta boyunca parçalı bulutlu geçecek ve sıcaklıklar yavaş yavaş artacak, hafta sonuna doğru bahar sıcaklıklarına ulaşacak.
Karabük: Karabük'te karla karışık yağmurun ardından hava açacak, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.
Zonguldak: Zonguldak'ta hafta boyunca parçalı bulutlu hava hakim olacak, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.
Sakarya: Sakarya'da az bulutlu ve güneşli günler bekleniyor, sıcaklıklar hafta sonuna doğru önemli ölçüde artacak.
Bartın: Bartın'da çoğunlukla bulutlu bir hafta bekleniyor, ancak yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak.
Kastamonu: Kastamonu için detaylı günlük tahminler sağlanamamakla birlikte, genel olarak hafta boyunca bulutlu ve mevsim normallerinde sıcaklıklar beklenmektedir.
19 Şubat Pazartesi Hava Durumu
Bolu: En düşük 1°C, en yüksek 9°C - Puslu
Düzce: En düşük 3°C, en yüksek 11°C - Çok bulutlu
Karabük: En düşük 3°C, en yüksek 10°C - Çok bulutlu
Zonguldak: En düşük 5°C, en yüksek 9°C - Çok bulutlu
Sakarya: En düşük 5°C, en yüksek 11°C - Çok bulutlu
Bartın: En düşük 3°C, en yüksek 10°C - Çok bulutlu
Kastamonu: En düşük 2°C, en yüksek 8°C - Sisli
20 Şubat Salı Hava Durumu
Bolu: En düşük 0°C, en yüksek 11°C - Puslu
Düzce: En düşük 1°C, en yüksek 13°C - Parçalı bulutlu
Karabük: En düşük 1°C, en yüksek 12°C - Parçalı bulutlu
Zonguldak: En düşük 6°C, en yüksek 10°C - Parçalı bulutlu
Sakarya: En düşük 5°C, en yüksek 13°C - Parçalı bulutlu
Bartın: En düşük 4°C, en yüksek 11°C - Parçalı bulutlu
Kastamonu: En düşük 1°C, en yüksek 10°C - Yoğun sisli
21 Şubat Çarşamba Hava Durumu
Bolu: En düşük 2°C, en yüksek 7°C - Karla karışık yağmurlu
Düzce: En düşük 5°C, en yüksek 11°C - Çok bulutlu
Karabük: En düşük 2°C, en yüksek 10°C - Karla karışık yağmurlu
Zonguldak: En düşük 6°C, en yüksek 9°C - Parçalı bulutlu
Sakarya: En düşük 4°C, en yüksek 13°C - Parçalı bulutlu
Bartın: En düşük 3°C, en yüksek 10°C - Çok bulutlu
Kastamonu: En düşük 0°C, en yüksek 10°C - Sağanak yağışlı
22 Şubat Perşembe Hava Durumu
Bolu: En düşük 0°C, en yüksek 12°C - Puslu
Düzce: En düşük 2°C, en yüksek 15°C - Parçalı bulutlu
Karabük: En düşük 0°C, en yüksek 13°C - Parçalı bulutlu
Zonguldak: En düşük 4°C, en yüksek 11°C - Parçalı bulutlu
Sakarya: En düşük 5°C, en yüksek 15°C - Az bulutlu
Bartın: En düşük 0°C, en yüksek 14°C - Parçalı bulutlu
Kastamonu: En düşük -1°C, en yüksek 11°C - Yoğun sisli
23 Şubat Cuma Hava Durumu
Bolu: En düşük 1°C, en yüksek 14°C - Puslu
Düzce: En düşük 4°C, en yüksek 20°C - Parçalı bulutlu
Karabük: En düşük 2°C, en yüksek 15°C - Parçalı bulutlu
Zonguldak: En düşük 6°C, en yüksek 16°C - Parçalı bulutlu
Sakarya: En düşük 5°C, en yüksek 19°C - Parçalı bulutlu
Bartın: En düşük 1°C, en yüksek 18°C - Parçalı bulutlu
Kastamonu: En düşük 0°C, en yüksek 14°C - Sisli
19 - 25 Şubat haftasında Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Sakarya, Bartın ve Kastamonu için hava durumu tahminleri. Günlük en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleriyle detaylı hava durumu öngörüleri, planlarınızı şimdiden yapın!
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.