Batı Karadeniz ve Doğu Marmara bölgesinde bu hafta nasıl olacak? İşte gün gün hava durumu

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Bolu: Hafta boyunca puslu sabahlar bekleniyor, orta hafta karla karışık yağmur görülebilir. Sıcaklıklar genellikle bahar havasında seyredecek.

Düzce: Düzce'de hava, hafta boyunca parçalı bulutlu geçecek ve sıcaklıklar yavaş yavaş artacak, hafta sonuna doğru bahar sıcaklıklarına ulaşacak.

Karabük: Karabük'te karla karışık yağmurun ardından hava açacak, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

Zonguldak: Zonguldak'ta hafta boyunca parçalı bulutlu hava hakim olacak, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Sakarya: Sakarya'da az bulutlu ve güneşli günler bekleniyor, sıcaklıklar hafta sonuna doğru önemli ölçüde artacak.

Bartın: Bartın'da çoğunlukla bulutlu bir hafta bekleniyor, ancak yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak.

Kastamonu: Kastamonu için detaylı günlük tahminler sağlanamamakla birlikte, genel olarak hafta boyunca bulutlu ve mevsim normallerinde sıcaklıklar beklenmektedir.

19 Şubat Pazartesi Hava Durumu

Bolu: En düşük 1°C, en yüksek 9°C - Puslu

Düzce: En düşük 3°C, en yüksek 11°C - Çok bulutlu

Karabük: En düşük 3°C, en yüksek 10°C - Çok bulutlu

Zonguldak: En düşük 5°C, en yüksek 9°C - Çok bulutlu

Sakarya: En düşük 5°C, en yüksek 11°C - Çok bulutlu

Bartın: En düşük 3°C, en yüksek 10°C - Çok bulutlu

Kastamonu: En düşük 2°C, en yüksek 8°C - Sisli

20 Şubat Salı Hava Durumu

Bolu: En düşük 0°C, en yüksek 11°C - Puslu

Düzce: En düşük 1°C, en yüksek 13°C - Parçalı bulutlu

Karabük: En düşük 1°C, en yüksek 12°C - Parçalı bulutlu

Zonguldak: En düşük 6°C, en yüksek 10°C - Parçalı bulutlu

Sakarya: En düşük 5°C, en yüksek 13°C - Parçalı bulutlu

Bartın: En düşük 4°C, en yüksek 11°C - Parçalı bulutlu

Kastamonu: En düşük 1°C, en yüksek 10°C - Yoğun sisli

21 Şubat Çarşamba Hava Durumu

Bolu: En düşük 2°C, en yüksek 7°C - Karla karışık yağmurlu

Düzce: En düşük 5°C, en yüksek 11°C - Çok bulutlu

Karabük: En düşük 2°C, en yüksek 10°C - Karla karışık yağmurlu

Zonguldak: En düşük 6°C, en yüksek 9°C - Parçalı bulutlu

Sakarya: En düşük 4°C, en yüksek 13°C - Parçalı bulutlu

Bartın: En düşük 3°C, en yüksek 10°C - Çok bulutlu

Kastamonu: En düşük 0°C, en yüksek 10°C - Sağanak yağışlı

22 Şubat Perşembe Hava Durumu

Bolu: En düşük 0°C, en yüksek 12°C - Puslu

Düzce: En düşük 2°C, en yüksek 15°C - Parçalı bulutlu

Karabük: En düşük 0°C, en yüksek 13°C - Parçalı bulutlu

Zonguldak: En düşük 4°C, en yüksek 11°C - Parçalı bulutlu

Sakarya: En düşük 5°C, en yüksek 15°C - Az bulutlu

Bartın: En düşük 0°C, en yüksek 14°C - Parçalı bulutlu

Kastamonu: En düşük -1°C, en yüksek 11°C - Yoğun sisli

23 Şubat Cuma Hava Durumu

Bolu: En düşük 1°C, en yüksek 14°C - Puslu

Düzce: En düşük 4°C, en yüksek 20°C - Parçalı bulutlu

Karabük: En düşük 2°C, en yüksek 15°C - Parçalı bulutlu

Zonguldak: En düşük 6°C, en yüksek 16°C - Parçalı bulutlu

Sakarya: En düşük 5°C, en yüksek 19°C - Parçalı bulutlu

Bartın: En düşük 1°C, en yüksek 18°C - Parçalı bulutlu

Kastamonu: En düşük 0°C, en yüksek 14°C - Sisli

19 - 25 Şubat haftasında Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Sakarya, Bartın ve Kastamonu için hava durumu tahminleri. Günlük en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleriyle detaylı hava durumu öngörüleri, planlarınızı şimdiden yapın!