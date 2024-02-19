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Ova barajında son düzlüğe girildi, Bolu ve Karabük'e bereket vaadi

Bolu'nun Mengen ve Karabük'ün Eskipazar ilçelerini sulayacak Ova Barajı'nda çalışmaların % 92'si tamamlandı. Baraj, tamamlandığında 5.480 dekar araziye hayat verecek ve bölge çiftçisinin yüzünü güldürecek.

Doğukan Demirci
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Ova barajında son düzlüğe girildi, Bolu ve Karabük'e bereket vaadi mask
Ova barajında son düzlüğe girildi, Bolu ve Karabük'e bereket vaadi
Ova barajında son düzlüğe girildi, Bolu ve Karabük'e bereket vaadi
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Bolu'nun Mengen İlçesi ile Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki tarım arazilerine can suyu olacak Ova Barajı'nda çalışmaların sonuna gelindi. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen projede, fiziki gerçekleşme oranı %92'yi aştı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, barajın su tutma aşamasına yaklaşıldığını ve projeyi tamamlamak için zamanla yarıştıklarını belirtti.

Ova barajında son düzlüğe girildi, Bolu ve Karabük'e bereket vaadi

Ova Barajı'nda Devam Eden Çalışmalar

Ova Barajı'nda şu an için ulaşım yolları, kazı, alt temel, temel ve menfez inşaatları gibi önemli çalışmalar devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Balta, "Gölet gövde dolguları, derivasyon kondüvisi, dolusavak beton imalatları, cebri boru, su alma yapısı ve gövde üzerine DSİ yazısı beton imalatlarını tamamladık. 470 bin metreküplük gövde dolgusunun tamamını bitirdik ve kalan işlerimiz aralıksız sürüyor" dedi.Ova barajında son düzlüğe girildi, Bolu ve Karabük'e bereket vaadi

Bölge Tarımına Katkılar

5 bin 480 dekar araziye hayat verecek olan Ova Barajı, bölge tarımı için büyük bir dönüm noktası olacak. Modern sulama yöntemlerinin kullanılacağı bu arazilerde sulama maliyetleri düşecek, ürün verimi artacak. DSİ Genel Müdürü Balta, "Çiftçilerimiz sulu tarıma geçerek farklı ürünler yetiştirebilecek. Bu sayede Karabük Eskipazarlı üreticilerin kazançları, 2024 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 41 milyon 100 bin lira artacak" ifadelerini kullandı.Ova barajında son düzlüğe girildi, Bolu ve Karabük'e bereket vaadi

Barajın Teknik Özellikleri

Temelden yüksekliği 45 metre olarak planlanan Ova Barajı, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa ediliyor. 1 milyon 188 bin metreküp depolama hacmine sahip baraj, tamamlandığında 5.480 dekar araziye can suyu sağlayacak. Bu proje, hem bölge çiftçisinin yüzünü güldürecek hem de tarımsal üretimde çeşitliliği ve verimliliği artıracak.Ova barajında son düzlüğe girildi, Bolu ve Karabük'e bereket vaadi

Ova Barajı'nın tamamlanmasıyla birlikte Bolu ve Karabük'teki tarım arazileri, su kaynaklarına kavuşacak. Bu, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği için büyük bir adım anlamına geliyor. Bölge halkı ve çiftçiler, barajın tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyor.

# karabük

19 Şub 2024 - 12:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Doğukan Demirci

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