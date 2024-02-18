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MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig 26. Hafta karşılaşmasında Galatasaray bugün deplasmanda Ankaragücü’ne konuk oluyor. Peki MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mustafa Aykan
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MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? mask
MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 25 haftalık süreçte gösterdikleri üstün performansla liderlik koltuğunda oturuyor. 21 galibiyet, 3 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyetle 66 puan toplayan Galatasaray, zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Rakipleri Ankaragücü ise 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 11. sırada yer alarak, ligde kalma mücadelesini sürdürüyor.

MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarihi rekabetin yeni bölümü

İki takım arasındaki rekabet, uzun yıllara dayanan bir tarih ve 103 karşılaşma içeriyor. Bugüne kadar yapılan maçlarda Galatasaray 65, Ankaragücü ise 19 galibiyet elde etti. Geriye kalan 19 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 214 gole, Ankaragücü 90 golle karşılık verdi, bu istatistikler rekabetin ne denli çekişmeli geçtiğinin bir göstergesi.

MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray'ın yenilmezliği ve yıldızının parlaması

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de son 13 maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu serideki son 6 maçtan galibiyetle ayrılan Galatasaray, ligdeki dominasyonunu sürdürüyor. Takımın formda oyuncusu Barış Alper Yılmaz ise son 3 lig maçında attığı 3 golle takımına önemli katkılarda bulunuyor.

MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Deplasman başarısı ve savunma gücü

Galatasaray, bu sezon deplasmanda oynadığı 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak, deplasman performansında da iddialı bir tablo çiziyor. Ayrıca, ligde en az gol yiyen takım unvanına sahip olan Galatasaray, savunma hattındaki sağlamlığıyla da dikkat çekiyor.

MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Teknik direktörlerin dördüncü randevusu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, antrenörlük kariyerlerinde dördüncü kez birbirlerine rakip olacaklar. Futbolculuk dönemlerinden tanıdık olan iki isim, antrenör olarak da kıyasıya bir rekabete sahip.

MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Maçın hakemi ve kart tehlikesi

MKE Ankaragücü ile Galatasaray arasındaki bu kritik mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Galatasaray'da Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında bulunuyor ve bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta cezalı duruma düşecekler.

MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yayın ve saat bilgileri

Trendyol Süper Lig 26. Haftasında Galatasaray, deplasmanda Eryaman Stadyumu’nda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Bugün saat 19:00'da başlayacak olan bu heyecan verici mücadele, BeIN SPORTS 1 kanalında canlı yayınlanacak.

MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

# galibiyet, tarih

18 Şub 2024 - 15:38 Ankara- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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