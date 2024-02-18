Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Adanaspor'u mağlup etti

Erken dakikalarda direkten dönen top

Maçın ilk dakikalarından itibaren iki takım da sahada üstünlük kurma mücadelesi verdi. 4. dakikada Erzurumspor FK'dan Süleyman'ın sağ kanattan yaptığı etkili orta, ceza sahası içinde Eren'in kafa vuruşu ile sonuçlandı. Ancak bu vuruşta top direğe çarparak oyun alanına geri döndü ve erken bir gol şansı kaçırılmış oldu.

Adanaspor'un kaleciyle imtihanı

dakikada Adanaspor, Rashad Muhammed'in ceza sahasında gerçekleştirdiği sert vuruşla gol arayışına girdi. Ancak Erzurumspor FK'nın kalecisi Göktuğ, muhteşem bir kurtarışla topu gole izin vermedi ve takımını maçta tutmayı başardı.

Mustafa Yumlu'dan altın değerinde gol

Maçın ilk yarısının sonlarına doğru, 42. dakikada Erzurumspor FK'dan Celal'ın sağ kanattan yaptığı orta, arka direkte yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu ile ağlarla buluştu. Bu gol, maçın skorunu belirleyen ve Erzurumspor FK'ya üç puanı getiren kritik bir an oldu.

İkinci yarıda artan tempoda gol sesleri çıkmadı

İkinci yarıda her iki takım da gol bulma peşinde koşarken, 65. dakikada Erzurumspor FK'dan Eren Tozlu'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ve 84. dakikada Estrela'nın ceza yayı üzerinden gerçekleştirdiği sert vuruşta, Adanaspor'un kalecisi Ahmet Kıvanç kritik kurtarışlar yaparak takımının daha fazla gol yemesini önledi.

Hakem ve takım kadroları

Mücadelenin hakemleri Raşit Yorgancılar, Selahattin Altay, Haydar Avcı oldu.

Erzurumspor FK’nın kadrosu: Göktuğ, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Batuhan Artarslan (Estrela dk. 54), Süleyman Koç (Yakup Kırtay dk. 83), Sefa Akgün, Özgür Sert (Rosheuvel dk. 63), Furkan Özhan (Alican Özfesli dk. 83), Eren Tozlu, Celal Hanalp

Ahmet Kıvanç, Jordan Lukaku (Dimitri Oberlin dk. 70), Fatih Kurucuk, Mehmet Feyzi Yıldırım, Kubilay Aktaş, Harun Alpsoy (Evren Korkmaz dk. 46), Cheik Oumar Diakite (Ferhat Katipoğlu dk. 70), Mehmet Taş (Devran Şenyurt dk. 83), Amadou Ciss (Abdoulaye Dabo dk. 46), Rashad Muhammed, Junior Fernandes

Karşılaşmanın diğer öne çıkan detayları

Erzurumspor FK’nın galibiyet golünü Mustafa Yumlu (dk. 42) kaydetti. Karşılaşmada sarı kart gören isimler ise Erzurumspor FK’dan Eren Tozlu, Celal Hanalp, Adanaspor’dan Evren Korkmaz Junior Fernandes oldu.