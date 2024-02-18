Başakşehir ve City Football Group'tan tarihi iş birliği: Futbolun geleceği için dev adım

Türkiye'nin önde gelen futbol kulüplerinden Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, futbol dünyasında devrim yaratan bir adım attı. Dünya çapında Manchester City, Girona, Palermo gibi prestijli takımları bünyesinde barındıran ve global futbol sahnesinde önemli bir yere sahip City Football Group (CFG) ile kapsamlı bir iş birliği anlaşması imzalandı.

Vizyoner bir iş birliği

Başakşehir ve CFG'nin bu ortaklığı, Türk futboluna yeni bir soluk getiriyor. Anlaşma, iki tarafın da futbolun her alanında uzun vadeli başarıyı hedeflemesiyle şekillendi. CFG'nin geniş bilgi birikimi ve global futbol ağının, Başakşehir'e stratejik danışmanlık, oyuncu gelişimi ve akademi yapılanması gibi çeşitli alanlarda önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Başakşehir'den tarihi adım

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yapılan iş birliğiyle ilgili olarak Türk futbolu adına önemli bir adım attıklarını ve bu anlaşmayla bir ilki daha gerçekleştirdiklerini belirtti. Gümüşdağ, "Çok mutlu, gururlu ve heyecanlıyız. Uzun ve yoğun bir sürecin ardından, dünyanın en büyük futbol grubuyla iş birliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bu iş birliği, vizyonumuzu ve hedeflerimizi bir kez daha ortaya koyuyor," dedi.

CFG'nin destekleri ve hedefleri

City Football Group Yönetici Direktörü Brian Marwood ve CEO’su Ferran Soriano, anlaşmanın Türkiye'de futbolun gelişimine katkı sağlayacağını ve Başakşehir ile birlikte çalışmaktan duydukları heyecanı dile getirdiler. Soriano, "Stratejik futbol projelerinde Başakşehir ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kulübün sahadaki başarısına katkıda bulunmayı ve Türkiye’de futbol uzmanlığı ile istihbaratını geliştirmeyi hedefliyoruz," ifadelerini kullandı.

Geleceğe yatırım

Bu iş birliği, Başakşehir'in oyuncu transfer stratejileri, akademi gelişimi ve veriye dayalı içgörülerin kullanımı konusunda CFG'nin en iyi uygulamalarından faydalanmasını sağlayacak. Böylece İstanbul temsilcisi, uzun dönemli planlama ve sürdürülebilir başarı için güçlü bir temel oluşturacak.

Küresel bir futbol ağı

City Football Group, Manchester City FC, New York City FC, Melbourne City FC gibi dünya çapında tanınan takımların yanı sıra, Yokohama F. Marinos, Montevideo City Torque, Girona FC gibi çeşitli ülkelerdeki kulüpleri bünyesinde barındırıyor. Bu geniş ağ, Başakşehir için benzersiz fırsatlar ve uluslararası futbol sahnesinde önemli kapılar açacak.