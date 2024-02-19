Batı Karadeniz'in gizli cenneti, Tuzaklı Göleti'ni keşfedin

Batı Karadeniz bölgesinin saklı kalmış doğa harikalarından biri olan Tuzaklı Göleti, Kastamonu'nun Araç ilçesinde doğaseverler için keşfedilmeyi bekleyen bir cennet köşesi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sulak alan olarak tescil ettiği bu eşsiz doğa alanı, ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

Tuzaklı Göleti: Doğanın Mucizesi

Kastamonu'nun Araç ve Taşköprü ilçelerinde bulunan Tuzaklı ve Asar göletleri, bölgenin biyolojik çeşitliliğini koruyan önemli sulak alanlar arasında yer alıyor. Özellikle Tuzaklı Göleti, Dünya Sulak Alanlar Günü vesilesiyle düzenlenen etkinliklerle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Üniversite öğrencileri, bu özel günde doğa yürüyüşleri yaparak, kuş gözlemciliği ile doğanın tadını çıkarıyor.

Sulak Alanların Önemi ve Korunması

Tuzaklı Göleti, Türkiye'deki 120 sulak alandan biri olarak dikkat çekiyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerde, sulak alanların ekosistem için taşıdığı önem vurgulanıyor. Sazlıkların filtre özelliği gibi sulak alanların sunduğu doğal hizmetler, bu bölgelerin korunmasını daha da önemli hale getiriyor.

Eğitim ve Farkındalık

Kastamonu Üniversitesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikler, öğrencilere sulak alanların korunmasının önemi hakkında bilgi veriyor. Tuzaklı Göleti'nde yapılan doğa yürüyüşleri ve kuş gözlemciliği, öğrencilere doğayla iç içe eğitim fırsatı sunuyor.

Bölge Halkının Talepleri ve Gelecek Vizyonu

Tuzaklı Göleti'nin Tabiat Parkı olarak ilan edilmesi yönünde bölge halkı ve akademisyenlerden gelen talepler, göletin geleceği için büyük önem taşıyor. Bu sayede gölet, hem bölge halkının hem de ziyaretçilerin doğayla buluşabileceği, nefes alabileceği bir alan haline gelebilir. Araç Turizm Rotalama Projesi kapsamında yapılan çalışmalar, göletin turizm potansiyelini artırma yönünde önemli adımlar atıyor.

Keşfedilmeyi Bekleyen Bir Cennet

Kastamonu Üniversitesi öğrencilerinin deneyimleri, Tuzaklı Göleti'nin doğal güzelliklerinin yanı sıra, eğitim ve farkındalık yaratma potansiyelini de ortaya koyuyor. Bölgenin korunması ve geliştirilmesi yönünde yapılan öneriler, Tuzaklı Göleti'ni Batı Karadeniz'in parlayan yıldızı yapmayı hedefliyor.