19 Şub 2024 - 07:00- Yaşam G:

Batı Karadeniz'in gizli cenneti, Tuzaklı Göleti'ni keşfedin

Tuzaklı Göleti, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sulak alan olarak tescillendi. Doğaseverler için bir cennet olan bu gölet, doğa yürüyüşleri ve kuş gözlemciliği ile unutulmaz anlar sunuyor. Tuzaklı Göleti'nin korunması ve tanıtılması, bölgenin doğal ve turistik değerini artırıyor.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Batı Karadeniz'in gizli cenneti, Tuzaklı Göleti'ni keşfedin mask
Batı Karadeniz'in gizli cenneti, Tuzaklı Göleti'ni keşfedin
Batı Karadeniz'in gizli cenneti, Tuzaklı Göleti'ni keşfedin
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Batı Karadeniz bölgesinin saklı kalmış doğa harikalarından biri olan Tuzaklı Göleti, Kastamonu'nun Araç ilçesinde doğaseverler için keşfedilmeyi bekleyen bir cennet köşesi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sulak alan olarak tescil ettiği bu eşsiz doğa alanı, ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

Batı Karadeniz'in gizli cenneti, Tuzaklı Göleti'ni keşfedin

Tuzaklı Göleti: Doğanın Mucizesi

Kastamonu'nun Araç ve Taşköprü ilçelerinde bulunan Tuzaklı ve Asar göletleri, bölgenin biyolojik çeşitliliğini koruyan önemli sulak alanlar arasında yer alıyor. Özellikle Tuzaklı Göleti, Dünya Sulak Alanlar Günü vesilesiyle düzenlenen etkinliklerle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Üniversite öğrencileri, bu özel günde doğa yürüyüşleri yaparak, kuş gözlemciliği ile doğanın tadını çıkarıyor.

Batı Karadeniz'in gizli cenneti, Tuzaklı Göleti'ni keşfedin

Sulak Alanların Önemi ve Korunması

Tuzaklı Göleti, Türkiye'deki 120 sulak alandan biri olarak dikkat çekiyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerde, sulak alanların ekosistem için taşıdığı önem vurgulanıyor. Sazlıkların filtre özelliği gibi sulak alanların sunduğu doğal hizmetler, bu bölgelerin korunmasını daha da önemli hale getiriyor.

 

Batı Karadeniz'in gizli cenneti, Tuzaklı Göleti'ni keşfedin

Eğitim ve Farkındalık

Kastamonu Üniversitesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikler, öğrencilere sulak alanların korunmasının önemi hakkında bilgi veriyor. Tuzaklı Göleti'nde yapılan doğa yürüyüşleri ve kuş gözlemciliği, öğrencilere doğayla iç içe eğitim fırsatı sunuyor.

 

Batı Karadeniz'in gizli cenneti, Tuzaklı Göleti'ni keşfedin

Bölge Halkının Talepleri ve Gelecek Vizyonu

Tuzaklı Göleti'nin Tabiat Parkı olarak ilan edilmesi yönünde bölge halkı ve akademisyenlerden gelen talepler, göletin geleceği için büyük önem taşıyor. Bu sayede gölet, hem bölge halkının hem de ziyaretçilerin doğayla buluşabileceği, nefes alabileceği bir alan haline gelebilir. Araç Turizm Rotalama Projesi kapsamında yapılan çalışmalar, göletin turizm potansiyelini artırma yönünde önemli adımlar atıyor.

 

Batı Karadeniz'in gizli cenneti, Tuzaklı Göleti'ni keşfedin

Keşfedilmeyi Bekleyen Bir Cennet

Kastamonu Üniversitesi öğrencilerinin deneyimleri, Tuzaklı Göleti'nin doğal güzelliklerinin yanı sıra, eğitim ve farkındalık yaratma potansiyelini de ortaya koyuyor. Bölgenin korunması ve geliştirilmesi yönünde yapılan öneriler, Tuzaklı Göleti'ni Batı Karadeniz'in parlayan yıldızı yapmayı hedefliyor.

Batı Karadeniz'in gizli cenneti, Tuzaklı Göleti'ni keşfedin

# araç, orman, doğa, eğitim, kastamonu, karadeniz, tarım

19 Şub 2024 - 07:00 Kastamonu/ Araç- Yaşam

Mahreç  Mustafa Aykan

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