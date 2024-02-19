2024 yılı değerli konut vergisinde son günler yaklaşıyor!

Değerli Konut Vergisi: 2024 Beyan ve Ödeme Dönemi

TÜGEM Bolu Temsilcisi İlyas Özçelik, 2024 yılı değerli konut vergisi beyan ve ödeme takvimine dikkat çekiyor. Emlak sektöründeki konut sahipleri için önemli bir hatırlatma yaparak, beyan sürecinin 20 Şubat'ta sona ereceğini ve ilk taksit ödemesinin 29 Şubat'ta yapılması gerektiğini vurguluyor.

Vergiye Tabi Konutlar ve Vergilendirme Oranları

Türkiye sınırları içerisindeki mesken nitelikli taşınmazlar, bina vergi değeri 12 milyon 880 bin TL ve üzeri ise değerli konut vergisine tabi tutuluyor. 2023 yılında bu sınır 9 milyon 967 bin TL idi. Özçelik, bu yıl için belirlenen vergi dilimleri ve oranları hakkında da bilgi veriyor. 9 milyon 967 bin TL ile 14 milyon 951 bin TL arasındaki değerlere binde 3, 19 milyon 936 bin TL'ye kadar olanlara ise daha yüksek oranlar uygulanıyor. 2024 yılında ise matrah aralıkları ve oranlar güncellenmiş durumda.

Beyan Süreci ve Ödeme Detayları

Değerli konut vergisinin beyanı, taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alınacak bina vergi değeri belgesi ile yapılıyor. Mükellefler, bu belgeyi beyannamelerine ekleyerek, taşınmazın bulunduğu yerdeki vergi dairesine beyanname vermeli. Özçelik, vergi ödeme sorumluluğunun taşınmaz malikleri, intifa hakkı sahipleri veya tasarruf edenler arasında nasıl paylaşıldığını açıklıyor.

Muafiyetler ve İstisnalar

Değerli konut vergisinden muafiyetler de bulunuyor. Özçelik, mesken olarak tapuda görünüp işyeri olarak kullanılan taşınmazlar, yeni inşa edilmiş ve henüz satılmamış taşınmazlar ile Türkiye'de tek mesken nitelikli taşınmaza sahip olanların vergiden muaf olduğunu belirtiyor. Ayrıca, birden fazla mesken nitelikli taşınmazı olanlar için en düşük değerli taşınmaz için muafiyet uygulanabileceğini ifade ediyor.

2024 yılı değerli konut vergisi beyan ve ödeme süreci, konut sahipleri için önemli bir dönemi işaret ediyor. Beyan süresinin sonuna yaklaşılırken, mükelleflerin gerekli belgeleri hazırlayarak, belirlenen tarihlerde beyan ve ödemelerini yapmaları gerekiyor. Muafiyet ve istisnalardan yararlanma şartları da bu süreçte dikkate alınmalı. Emlak uzmanı İlyas Özçelik'in paylaştığı bilgiler, konut sahiplerine yol gösterici olacak nitelikte.