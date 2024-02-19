Türkiye genelinde toplu taşıma devrimi, tek kartla 81 ilde geçerli yeni dönem

Türkiye genelinde toplu taşıma kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir dönüşüm kapıda. PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten'in açıklamalarıyla gündeme gelen ve toplu taşıma kartlarına yeni bir soluk getirecek olan Türkiye Kart Projesi, 81 ilde geçerli olacak şekilde tasarlandı.

Türkiye Kart Projesi

Bu yenilik, şehirler arası seyahat eden vatandaşların farklı şehirlerde ayrı ayrı kart almak zorunda kalmadan, tek bir kart ile tüm Türkiye'de toplu taşıma hizmetlerinden faydalanabilmesini sağlayacak.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, PTT Pul Müzesi'nde düzenlenen bir etkinlikte, Türkiye Kart Projesi'nin detaylarını paylaştı. Gülten, bu projenin, vatandaşların farklı şehirlerde aynı kartı kullanarak toplu taşıma hizmetlerinden faydalanabilmesine olanak tanıyacağını belirtti.

81 İlde Geçerli Olacak Yeni Sistem

Projenin amacı, toplu taşıma kartlarının birbirleriyle entegre olmasını sağlamak ve böylece vatandaşlara daha pratik bir ulaşım imkanı sunmak. Gülten'in açıklamalarına göre, Türkiye Kart Projesi, 81 ilde geçerli olacak ve vatandaşlara daha kolay ulaşım imkanı sunacak. Bu yeni sistem, belediyelerin kendi kartlarını çıkarmasını engellemeyecek; böylece belediyeler, kendi yerel ihtiyaçlarına uygun kartları kullanmaya devam edebilecekler.

Teknolojik Entegrasyon

Türkiye Kart'ın ülke genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte, toplu taşıma kullanıcılarına daha geniş bir kapsamda hizmet sunulacak. Gülten, Türkiye Kart'ın sadece fiziksel kartlarla sınırlı kalmayacağını, karekod ve cep telefonuyla da ödemeleri destekleyeceğini belirtti. İlerleyen dönemlerde diğer kartların Türkiye Kart'a entegre edilmesi ve sonrasında kullanımdan kaldırılması planlanıyor.

Bu sayede, vatandaşlar farklı şehirlerde tek bir kartla ulaşım hizmetlerinden faydalanabilecek, bu da özellikle sık seyahat edenler için büyük bir kolaylık sağlayacak.