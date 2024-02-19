Del Valle’nin yıldızlaştığı maçta Sakaryaspor'dan Çorumspor karşısında kritik galibiyet

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu karşılaşmasında Çorumspor'u ağırladı. Mücadelenin henüz 5. dakikasında Dimitrov'un kusursuz ortasını Burak Süleyman, kafa vuruşuyla golle sonuçlandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Kaçan fırsatlar

Çorumspor, maç boyunca baskısını artırsa da, 63. dakikada Ahmet Sağat'ın kaçırdığı net gol fırsatı takımının moralini bozdu. Sağat, kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda topu auta göndererek eşitliği sağlama şansını tepti.

Del Valle'den duble

Sakaryaspor'un yıldızı Del Valle, 77. dakikada ve maçın son anlarında olmak üzere iki kritik golle sahneye çıktı. İlk golünde Koray Kılınç'ın pasını değerlendiren Del Valle, skoru 2-0'a taşıdı. 90+4. dakikada ise tekrar topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi ve takımına 3 puanın sahibi yaptı.

Çorumspor'un tesellisi

Maçın son dakikalarında Çorumspor'dan Eren Aydın, takımına umut ışığı yaktı. 89. dakikada kaydettiği golle farkı bire indirse de, bu çaba mağlubiyeti engelleyemedi.

Hakem ve takım kadroları

Karşılaşmanın hakemleri Davut Dakul Çelik, Seyfettin Ünal, Mehmet Şengül oldu.

Sakaryaspor’un kadrosu: Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes, Bülent Uzun, Donkor, Oğuz Yıldırım, Rotman, Sinan Kurt, Simon (Samed Onur dk. 53), Dimitrov (Koray Kılınç dk. 76), Kasongo (Del Valle dk. 46), Burak Süleyman (Muhammed Himmet Ertürk dk. 71)

Çorumspor’un kadrosu: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Suat Kaya dk. 84), Ologo, Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Verheydt dk. 59), Nalepa (Hakan Barış dk. 84), Ozan Sol (Ahmet İlhan Özek dk. 59), Geraldo, Ahmet Sagat (Eren Aydın dk. 76)

Karşılaşmanın diğer öne çıkan detayları

Karşılaşmanın gollerini Burak Süleyman (dk. 5), Del Valle (dk. 77, dk. 90+4) (Sakaryaspor), Eren Aydın (dk. 89) (Çorumspor) kaydetti. Maçta sarı kart gören isimler ise Erkan Kaş, Verheydt (Çorumspor), Çağlayan Menderes, Samed Onur (Sakaryaspor) oldu.