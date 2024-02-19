Altay'ın Teknik Direktörü Cüneyt Biçer'den Bodrum FK mağlubiyeti sonrası önemli açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yaşanan mücadelede, Altay'ın deplasmanda Bodrum FK'ya 3-0 gibi net bir skorla mağlup olması sonrasında, Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer önemli değerlendirmelerde bulundu.

Maçın analizi ve Bodrum FK'ya tebrik

Altay'ın deneyimli teknik adamı Cüneyt Biçer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın performansını ve maçın genel gidişatını değerlendirdi. İlk 20 dakika içinde planladıkları oyun düzenini sahada sergileyebildiklerini belirten Biçer, bu süreçten sonra takımın dağılmadan mücadele ettiğini vurguladı. Maçın kazananı Bodrumspor'u tebrik eden Biçer, rakibin üstün oyununu kabul etti.

Genç kadronun zorlukları ve geleceğe bakış

Altay'ın genç oyunculardan kurulu kadrosunun, gol yedikten sonra maça dönüşünün zor olduğunu ifade eden Biçer, özellikle ikinci golden sonra oyunun kendileri için daha zor bir hâl aldığını dile getirdi. Biçer, "Oyuncularımızın biraz daha gayretli olması gerekiyor. Teslimiyet göstermeden, zor maçlarda dahi ayakta kalabilmeliyiz" şeklinde konuştu. Teknik direktör, önlerindeki maçları kolaylaştırmak için gerekli çalışmaları yapacaklarının altını çizdi.

İleriye dönük stratejiler ve takımın motivasyonu

Cüneyt Biçer, takımın motivasyonunu ve gelecek maçlara hazırlık sürecini de değerlendirdi. Genç bir kadro olmanın getirdiği avantajları maksimize etmeyi hedeflediklerini belirten Biçer, oyuncularının daha gayretli ve mücadeleci olmaları gerektiğini vurguladı. Zor maçların üstesinden gelebilmek için takım olarak birlikte daha çok çalışacaklarını ifade etti.