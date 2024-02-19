Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir’den Altay galibiyeti değerlendirmesi

Bodrum Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu 23. haftasında kendi evinde Altay ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin sonunda rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup eden Bodrum FK, bu galibiyetle play-off potasındaki yerini sağlamlaştırdı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımının performansını değerlendirdi.

İsmet Taşdemir: "Oyunumuz bize keyif veriyor"

Bodrum FK'nın başarılı teknik direktörü İsmet Taşdemir, galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, takımının bulunduğu konumdan ve sergiledikleri oyundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Bulunduğumuz yer, bugün oynadığımız oyun bize keyif veriyor," diyen Taşdemir, futbolcularının gösterdiği performanstan ötürü mutlu olduğunu belirtti.

Zorlu rakibe karşı net galibiyet

Altay karşısında alınan 3-0'lık galibiyeti "kolay gibi görünen zor bir maç" olarak nitelendiren Taşdemir, rakibin dirençli bir oyun sergilediğini fakat takımının bu zorluğu aşmayı başardığını ifade etti. Gol yemeden elde edilen zaferin kendileri için ayrı bir önem taşıdığını vurgulayan Taşdemir, Bodrum FK'nın ligdeki konumunu koruyarak play-off yarışındaki iddiasını sürdürdüğünü belirtti.

Play-Off yolunda emin adımlar

Trendyol 1. Lig'de yaklaşık iki yıldır mücadele eden Bodrum FK, İsmet Taşdemir yönetiminde her hafta play-off potasında yer almanın mutluluğunu yaşıyor. Taşdemir, takımın bu süreçte kazandığı öz güvenin ve istikrarın önemine dikkat çekerek, ligin giderek zorlaştığını ve mücadelenin sıkılaştığını söyledi. Bu bağlamda, Bodrum FK'nın her geçen hafta daha da güçlendiğini ve hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini belirtti.