- Kültür-Sanat

Çocuklar için eğlence şöleni! Gülümseten yüzler gösterisi

Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Nurullah Çelebi ve TRT'nin sevilen dizi oyuncusu Volkan Yürük, Cumayeri'nde çocuklara eğlence dolu bir gün yaşattı. "Gülümseten Yüzler" adlı kuklalı ve müzikli çocuk gösterisi, Cumayeri Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşti. Gösteri, Cumayeri Belediyesi Konferans Salonu'nda sahnelendi ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

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Çocuklar için eğlence şöleni! Gülümseten yüzler gösterisi mask
Çocuklar için eğlence şöleni! Gülümseten yüzler gösterisi
Çocuklar için eğlence şöleni! Gülümseten yüzler gösterisi
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Eğlenceli ve Öğretici Bir Gün

Nurullah Çelebi ve Volkan Yürük'ün hazırladığı bu özel gösteri, çocukları hem eğlendirdi hem de sağlık ve iyilik konularında bilgilendirdi. Gösteride, çocuklar şarkılar ve kuklalarla keyifli zaman geçirirken, eğlencenin yanı sıra önemli mesajlar da aldılar. 

Çocuklar için eğlence şöleni! Gülümseten yüzler gösterisi

Cumayeri Belediyesi'nden Tam Destek

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, gösterinin ardından yaptığı konuşmada, Nurullah Çelebi ve Volkan Yürük'e teşekkürlerini iletti. Koloğlu, çocukların mutluluğuna katkıda bulunmanın önemine vurgu yaparak, belediye olarak çocuklara yönelik daha fazla etkinlik düzenleyeceklerinin altını çizdi. Başkan Koloğlu, " Çocuk gülerse dünya güler" diyerek, çocukların neşesinin önemine dikkat çekti. Çocuklar için eğlence şöleni! Gülümseten yüzler gösterisi

Unutulmaz Anlar ve Teşekkürler

Gösteriyi izleyen çocuklara da seslenen Koloğlu, onların gösterideki enerjisi ve mutluluğunun kendilerini memnun ettiğini belirtti. Gösteri, 7'den 70'e herkesin keyifle izleyebileceği bir içerik sundu ve katılımcılardan tam not aldı.Çocuklar için eğlence şöleni! Gülümseten yüzler gösterisi

Cumayeri'nde gerçekleşen "Gülümseten Yüzler" gösterisi, çocukları eğlendirirken eğiten bir etkinlik olarak hafızalarda yer etti. Nurullah Çelebi ve Volkan Yürük'ün muhteşem performansı, çocukların ve ailelerin yüzlerini gülümsetti.

# belediye, başkan, destek, çocuk

19 Şub 2024 - 09:36 Düzce/ Cumayeri- Kültür-Sanat

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