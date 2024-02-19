Çocuklar için eğlence şöleni! Gülümseten yüzler gösterisi

Eğlenceli ve Öğretici Bir Gün
Nurullah Çelebi ve Volkan Yürük'ün hazırladığı bu özel gösteri, çocukları hem eğlendirdi hem de sağlık ve iyilik konularında bilgilendirdi. Gösteride, çocuklar şarkılar ve kuklalarla keyifli zaman geçirirken, eğlencenin yanı sıra önemli mesajlar da aldılar.
Cumayeri Belediyesi'nden Tam Destek
Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, gösterinin ardından yaptığı konuşmada, Nurullah Çelebi ve Volkan Yürük'e teşekkürlerini iletti. Koloğlu, çocukların mutluluğuna katkıda bulunmanın önemine vurgu yaparak, belediye olarak çocuklara yönelik daha fazla etkinlik düzenleyeceklerinin altını çizdi. Başkan Koloğlu, " Çocuk gülerse dünya güler" diyerek, çocukların neşesinin önemine dikkat çekti.
Unutulmaz Anlar ve Teşekkürler
Gösteriyi izleyen çocuklara da seslenen Koloğlu, onların gösterideki enerjisi ve mutluluğunun kendilerini memnun ettiğini belirtti. Gösteri, 7'den 70'e herkesin keyifle izleyebileceği bir içerik sundu ve katılımcılardan tam not aldı.
Cumayeri'nde gerçekleşen "Gülümseten Yüzler" gösterisi, çocukları eğlendirirken eğiten bir etkinlik olarak hafızalarda yer etti. Nurullah Çelebi ve Volkan Yürük'ün muhteşem performansı, çocukların ve ailelerin yüzlerini gülümsetti.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.