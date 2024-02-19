Çocuklar için eğlence şöleni! Gülümseten yüzler gösterisi

Eğlenceli ve Öğretici Bir Gün

Nurullah Çelebi ve Volkan Yürük'ün hazırladığı bu özel gösteri, çocukları hem eğlendirdi hem de sağlık ve iyilik konularında bilgilendirdi. Gösteride, çocuklar şarkılar ve kuklalarla keyifli zaman geçirirken, eğlencenin yanı sıra önemli mesajlar da aldılar.

Cumayeri Belediyesi'nden Tam Destek

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, gösterinin ardından yaptığı konuşmada, Nurullah Çelebi ve Volkan Yürük'e teşekkürlerini iletti. Koloğlu, çocukların mutluluğuna katkıda bulunmanın önemine vurgu yaparak, belediye olarak çocuklara yönelik daha fazla etkinlik düzenleyeceklerinin altını çizdi. Başkan Koloğlu, " Çocuk gülerse dünya güler" diyerek, çocukların neşesinin önemine dikkat çekti.

Unutulmaz Anlar ve Teşekkürler

Gösteriyi izleyen çocuklara da seslenen Koloğlu, onların gösterideki enerjisi ve mutluluğunun kendilerini memnun ettiğini belirtti. Gösteri, 7'den 70'e herkesin keyifle izleyebileceği bir içerik sundu ve katılımcılardan tam not aldı.

Cumayeri'nde gerçekleşen "Gülümseten Yüzler" gösterisi, çocukları eğlendirirken eğiten bir etkinlik olarak hafızalarda yer etti. Nurullah Çelebi ve Volkan Yürük'ün muhteşem performansı, çocukların ve ailelerin yüzlerini gülümsetti.