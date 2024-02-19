Şehit ailelerine anlamlı ziyaretler

Şehit Ailelerine Sarsılmaz Destek
Vali Selçuk Aslan, şehit ailelerine yönelik ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda, 2004 yılında Erzurum'un Pasinler ilçesinde şehit düşen Er Erdoğan Şengül'ün ve 2008 yılında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde şehit olan Polis Memuru Gökhan Elbistan'ın ailelerini ziyaret etti. Aslan, ailelerin acılarını paylaşarak, onlara devletin her zaman yanlarında olduğunu hissettirdi.
Geleceğin Teminatı Gençlere Destek
Vali Aslan, ziyaretler sırasında şehit ailelerinin çocuklarına da özel ilgi gösteriyor. Özellikle Tıp Fakültesi öğrencisi olan şehit kızına başarılar dileyerek, gençlerin eğitimine verdiği önemi vurguladı. Bu yaklaşım, şehit çocuklarının topluma kazandırılması ve geleceklerinin güvence altına alınması açısından büyük önem taşıyor.
"Şehit Aileleri Bizlere Emanet"
Vali Aslan, şehit aileleriyle yaptığı görüşmelerde, "Şehitlerimizin aileleri bizlere emanet, Allah bizi, sizlere hizmette mahcup etmesin" ifadelerini kullanarak, şehit ailelerine olan bağlılığını ve sorumluluğunu dile getirdi. Bu sözler, devletin şehit ailelerine olan desteğinin ve saygısının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.