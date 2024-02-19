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Şehit ailelerine anlamlı ziyaretler

Düzce'nin duyarlı Valisi Selçuk Aslan, şehit ailelerine yönelik gerçekleştirdiği ziyaretlerle takdir topluyor. Aslan, şehitlerimizin emaneti olan ailelerini ziyaret ederek, onlara olan desteğini ve devletin şefkat elini bir kez daha gösterdi. Bu anlamlı ziyaretler, şehit ailelerine moral verirken, toplumda birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiriyor.

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Şehit ailelerine anlamlı ziyaretler
Şehit ailelerine anlamlı ziyaretler
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Şehit Ailelerine Sarsılmaz Destek

Vali Selçuk Aslan, şehit ailelerine yönelik ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda, 2004 yılında Erzurum'un Pasinler ilçesinde şehit düşen Er Erdoğan Şengül'ün ve 2008 yılında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde şehit olan Polis Memuru Gökhan Elbistan'ın ailelerini ziyaret etti. Aslan, ailelerin acılarını paylaşarak, onlara devletin her zaman yanlarında olduğunu hissettirdi.

Şehit ailelerine anlamlı ziyaretler

Geleceğin Teminatı Gençlere Destek

Vali Aslan, ziyaretler sırasında şehit ailelerinin çocuklarına da özel ilgi gösteriyor. Özellikle Tıp Fakültesi öğrencisi olan şehit kızına başarılar dileyerek, gençlerin eğitimine verdiği önemi vurguladı. Bu yaklaşım, şehit çocuklarının topluma kazandırılması ve geleceklerinin güvence altına alınması açısından büyük önem taşıyor.Şehit ailelerine anlamlı ziyaretler

"Şehit Aileleri Bizlere Emanet"

Vali Aslan, şehit aileleriyle yaptığı görüşmelerde, "Şehitlerimizin aileleri bizlere emanet, Allah bizi, sizlere hizmette mahcup etmesin" ifadelerini kullanarak, şehit ailelerine olan bağlılığını ve sorumluluğunu dile getirdi. Bu sözler, devletin şehit ailelerine olan desteğinin ve saygısının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.Şehit ailelerine anlamlı ziyaretler
# erdoğan, ankara, polis, destek, ziyaret

19 Şub 2024 - 09:39 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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