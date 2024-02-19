Yağmur ve sise meydan okuyarak yürüdüler

Doğa Engellerini Aşan Gençlik

Düzce'nin yeşil doğası içinde yer alan Kentpark, bu hafta gençlerin enerjisiyle daha da canlandı. Yağmur, çamur ve sisin hakim olduğu hava koşullarına rağmen, gençlerin yürüyüşe olan ilgisi ve katılımı dikkat çekiciydi. Spor Akademisi'nin bir parçası olarak düzenlenen bu etkinlik, gençlerin fiziksel aktiviteye olan ilgisini artırırken, aynı zamanda sosyal bağları güçlendirmeyi de hedefliyor.

Sağlık ve Eğlence Bir Arada

Yürüyüşün ardından gençler, sağlıklı bir kahvaltı ile güne başlangıç yaptılar. Bu, onlara gün boyunca enerji vermekle kalmadı, aynı zamanda sağlıklı yaşamın önemini de vurguladı. Etkinlik, Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi'nde devam etti. Burada gençler, gelecek etkinlikler hakkında bilgi alarak, Düzce'nin gençlik merkezlerinde sunulan imkanlardan en iyi şekilde yararlanma fırsatı buldular.

Düzce'nin Gençleri Geleceğe Yürüyor

"Düzce Yürüyor, Yüzler Gülüyor" etkinliği, gençlerin fiziksel ve sosyal aktiviteler aracılığıyla kendi potansiyellerini keşfetmelerine olanak tanıyor. Her hafta farklı bir tema ve aktivite ile düzenlenen bu etkinlikler, gençleri motive ediyor ve Düzce'nin genç nüfusunu daha aktif bir yaşam tarzına teşvik ediyor.