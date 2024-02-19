Kontrol kaybı feci kazayla sonuçlanıyordu!

Kaygan Yolda Kontrol Kaybı

Edinilen bilgilere göre, 34 GLG 172 plakalı araç, M.A. yönetiminde Bartın yönüne doğru seyir halindeyken, bölgede etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trajik bir kaza meydana geldi. Araç, yol kenarındaki araziye uçarak durabildi.

Hızlı Müdahale Hayat Kurtardı

Kazada araç içerisinde bulunan sürücü M.A. ile birlikte A.Ö., E.E. ve İ.A. isimli yolcular yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler, jandarma ve 112 acil sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yaralılar araçtan güvenli bir şekilde çıkarılarak ilk yardımın ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Kaza sonrasında jandarma ekipleri, bölgede benzer kazaların önlenmesi amacıyla güvenlik önlemlerini artırdı. Yol kenarında gerekli işaretlemeler yapılarak, sürücülerin daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kazanın ardından yapılan incelemelerde, sürücünün Çaycuma'dan Bartın istikametine doğru seyir halinde olduğu ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybettiği belirlendi. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için sürücüleri hava koşullarına göre daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.