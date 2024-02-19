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Muhtarlık seçimi heyecanı! Yüzlerce seçmen yürüdü!

Karabük'ün Cumayanı köyünde, muhtarlık seçimlerine günler kala heyecan doruğa ulaştı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre 3,061 nüfusa sahip bu köyde, seçimlerin en iddialı adaylarından biri olan iş adamı Murat Misoğlu'nun kardeşi Sedat Misoğlu için yüzlerce vatandaş destek yürüyüşünde bir araya geldi.

İhlas Haber Ajansı
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Muhtarlık seçimi heyecanı! Yüzlerce seçmen yürüdü! mask
Muhtarlık seçimi heyecanı! Yüzlerce seçmen yürüdü!
Muhtarlık seçimi heyecanı! Yüzlerce seçmen yürüdü!
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Güvenlik Önlemleri Altında Destek Yürüyüşü

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ve komando birliklerinin aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yürüyüş, köyün birlik ve beraberliğini simgeledi. Davul zurna eşliğinde "Sedat muhtar" sloganları atan köylüler, seçimlerin huzur içinde geçmesi temennisinde bulundu.

Muhtarlık seçimi heyecanı! Yüzlerce seçmen yürüdü!

Sedat Misoğlu'nun Vaatleri ve Köyün Sorunları

Muhtar adayı Sedat Misoğlu, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, köyün temel sorunlarına değindi. Yol, su ve doğalgaz gibi hayati konularda iyileştirmeler yapmayı vaat eden Misoğlu, köyün gençlerini işsizlik sorunundan kurtarma sözü verdi. "Su sıkıntısı ve asfaltsız yollarımız en büyük problemimiz," diyen Misoğlu, bu sorunların üstesinden gelmek için devletle iş birliği içinde olacaklarını belirtti.Muhtarlık seçimi heyecanı! Yüzlerce seçmen yürüdü!

31 Mart Seçimlerine Doğru

Misoğlu'nun, "31 Mart seçimlerinde kavgasız, gürültüsüz, kazasız belasız, güle oynaya seçimi bitireceğiz" şeklindeki umut dolu sözleri, köy sakinlerinde büyük bir heyecan yarattı. Cumayanı köyü, bu seçimlerde birlik ve beraberlik mesajı vererek, tüm dikkatleri üzerine çekti.Muhtarlık seçimi heyecanı! Yüzlerce seçmen yürüdü!
# karabük, destek, jandarma

19 Şub 2024 - 09:55 Karabük- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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