Muhtarlık seçimi heyecanı! Yüzlerce seçmen yürüdü!

Güvenlik Önlemleri Altında Destek Yürüyüşü

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ve komando birliklerinin aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yürüyüş, köyün birlik ve beraberliğini simgeledi. Davul zurna eşliğinde "Sedat muhtar" sloganları atan köylüler, seçimlerin huzur içinde geçmesi temennisinde bulundu.

Sedat Misoğlu'nun Vaatleri ve Köyün Sorunları

Muhtar adayı Sedat Misoğlu, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, köyün temel sorunlarına değindi. Yol, su ve doğalgaz gibi hayati konularda iyileştirmeler yapmayı vaat eden Misoğlu, köyün gençlerini işsizlik sorunundan kurtarma sözü verdi. "Su sıkıntısı ve asfaltsız yollarımız en büyük problemimiz," diyen Misoğlu, bu sorunların üstesinden gelmek için devletle iş birliği içinde olacaklarını belirtti.

31 Mart Seçimlerine Doğru

Misoğlu'nun, "31 Mart seçimlerinde kavgasız, gürültüsüz, kazasız belasız, güle oynaya seçimi bitireceğiz" şeklindeki umut dolu sözleri, köy sakinlerinde büyük bir heyecan yarattı. Cumayanı köyü, bu seçimlerde birlik ve beraberlik mesajı vererek, tüm dikkatleri üzerine çekti.