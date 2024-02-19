- Asayiş

Kolunu merdanaye kaptıran işçi!

Demir çelik fabrikasında meydana gelen korkunç kaza, iş güvenliği önlemlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. 41 yaşındaki Nuri K., çalışırken yaşadığı talihsiz bir anın kurbanı oldu ve kolunu merdaneye kaptırarak ağır yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kolunu merdanaye kaptıran işçi! mask
Kolunu merdanaye kaptıran işçi!
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Acil Müdahale Hayat Kurtardı

Olay, fabrikada çalışan diğer işçilerin hızlı müdahalesi sayesinde daha da kötü sonuçlar doğurmadan engellendi. İşçilerin durumu fark etmesi ve derhal elektriği kesmeleri, Nuri K.'nin daha fazla zarar görmesini önledi. Yaralı işçi, olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri tarafından öncelikle özel bir hastaneye, ardından ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Nuri K.'nin sağlık durumu hakkında detaylı bilgiler henüz paylaşılmadı.

Kolunu merdanaye kaptıran işçi!

Güvenlik Önlemleri Masaya Yatırılıyor

Bu trajik kaza, demir çelik sektöründe çalışma koşullarının ve güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gözler önüne serdi. Polis ekipleri, olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatırken, iş güvenliği uzmanları da benzer kazaların önlenmesi için alınması gereken önlemler üzerinde duruyor.

Sektörde Güvenlik Alarmı

Karabük'teki bu olay, demir çelik sektöründe iş güvenliği standartlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğine dair ciddi bir uyarı niteliği taşıyor. Endüstriyel kazaların önlenmesi, sadece yasal düzenlemelerle değil, aynı zamanda iş yerlerindeki güvenlik kültürünün güçlendirilmesiyle mümkün olacak.

# eğitim, karabük, polis, tedavi, kaza

19 Şub 2024 - 10:00 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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