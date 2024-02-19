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Başkan Elif Köse'nin 5 yıllık başarılı yönetimi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 2019-2024 döneminde tarihi kenti dönüştüren projeleri ve sosyal, kültürel atılımları anlattı. Şeffaf yönetim ve ekonomik başarı öne çıktı.

İhlas Haber Ajansı
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Başkan Elif Köse'nin 5 yıllık başarılı yönetimi mask
Başkan Elif Köse'nin 5 yıllık başarılı yönetimi
Başkan Elif Köse'nin 5 yıllık başarılı yönetimi
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Sosyal ve Kültürel Atılımlar

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Başkan Köse, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere verdiği destekle kentte yaşam kalitesini artırdı. Altyapıdan ulaşıma, temizlikten çevre düzenlemelerine kadar birçok alanda gerçekleştirilen projeler, görsel sunumlar eşliğinde katılımcılara aktarıldı.

Başkan Elif Köse'nin 5 yıllık başarılı yönetimi

Ekonomik Başarı ve Şeffaflık

Safranbolu Belediyesi'nin yıllık geliri 650 milyon lira iken, borcu 20 milyon liraya düşürüldü. Başkan Köse, bu başarının, kredi kullanmaktan kaçınarak, şantiyelerde yapılan üretimler sayesinde elde edildiğini belirtti. Ayrıca, şeffaf belediyecilik anlayışıyla, tüm bu süreçlerin vatandaşlarla açık bir şekilde paylaşıldığını vurguladı.

Katılımcı Yönetim ve Toplumsal Katkı

Toplantıya, siyasi parti temsilcileri, STK'lar, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katılımı, Safranbolu'da katılımcı bir yönetim anlayışının benimsendiğinin göstergesi oldu. Başkan Köse ve ekibinin, kent için hayata geçirdiği projeler, toplumsal katkı ve birlikteliğin önemini bir kez daha ortaya koydu.Başkan Elif Köse'nin 5 yıllık başarılı yönetimi

Bu 5 yıllık dönemde, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin liderliğinde, tarihi kente değer katan yatırım ve hizmetler, kentin sosyal ve kültürel yaşamına önemli katkılar sağladı. Başkan Köse'nin şeffaf, katılımcı ve sosyal belediyecilik anlayışı, Safranbolu'nun geleceğine yön veriyor.

# belediye, başkan, kredi

19 Şub 2024 - 10:05 Karabük/ Safranbolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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