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Bolu vefat edenler.. 19 Şubat 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 19 Şubat 2024 Bugün 5 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 19 Şubat 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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MUHSİN ERTAŞ

Tekke Bozarmut Köyü halkından, Hanife ERTAŞ’ın oğlu, Hamide BİLEN, Rafiye GUDEN, Mahmut ERTAŞ, Şadiye ÖZDEMİR ve Aynur TUNA’nın kardeşleri, Kemal, Kenan, Ayşegül ve Emine ERTAŞ’ın babaları;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Tekke Bozarmut Köyü mezarlığına defnedilecektir.

Saat 10:30 da Uğur Mumcu Parkı yanından otobüs kaldırılacaktır.

AYŞE EROĞLU

Yeniakçakavak Köyü halkından, İtfaiye Müdürlüğü’nden emekli merhum Recep EROĞLU’nun eşi, Ali, Yusuf, Sebahattin, İsmail ve Bahattin EROĞLU’nun anneleri;

Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Yeniakçakavak Köyü mezarlığına defnedilecektir.

ABDULLAH ÇINAR

Tepecik Mahallesi halkından, Gülseren ÇINAR’ın eşi, İbrahim, Uğur, Mustafa ve merhum Tacettin ÇINAR, Asiye DOĞULUER’in babaları, Bolu Belediyesi’nden emekli;

Cenazesi bugün Tepecik Mahallesi Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Paşaköy Mezarlığına defnedilecektir.

MAKBULE TATAŞ

Karacasu Beldesi halkından, Seyithan TATAŞ’ın eşi, Cihat, Sinan, Fatih, Adem, Ömer TATAŞ, Tuba TABAĞ’ın anneleri, Özcan TABAĞ’ın kayınvalidesi;

Cenazesi bugün Karacasu Santral Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Karacasu merkez mezarlığına defnedilecektir.

ALİ RIZA KALAYCI

Mengen İlçesi Babahızır Köyü halkından, Hülya KALAYCI’nın eşi, Ender, Engin ve Nadir KALAYCI’nın babaları, Damla BAYLAN KALAYCI’nın kayınbabası;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Mengen Babahızır Köyü mezarlığına defnedilecektir.

# emekli

19 Şub 2024 - 10:07 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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