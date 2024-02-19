Bolu vefat edenler.. 19 Şubat 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

MUHSİN ERTAŞ
Tekke Bozarmut Köyü halkından, Hanife ERTAŞ’ın oğlu, Hamide BİLEN, Rafiye GUDEN, Mahmut ERTAŞ, Şadiye ÖZDEMİR ve Aynur TUNA’nın kardeşleri, Kemal, Kenan, Ayşegül ve Emine ERTAŞ’ın babaları;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Tekke Bozarmut Köyü mezarlığına defnedilecektir.
Saat 10:30 da Uğur Mumcu Parkı yanından otobüs kaldırılacaktır.
AYŞE EROĞLU
Yeniakçakavak Köyü halkından, İtfaiye Müdürlüğü’nden emekli merhum Recep EROĞLU’nun eşi, Ali, Yusuf, Sebahattin, İsmail ve Bahattin EROĞLU’nun anneleri;
Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Yeniakçakavak Köyü mezarlığına defnedilecektir.
ABDULLAH ÇINAR
Tepecik Mahallesi halkından, Gülseren ÇINAR’ın eşi, İbrahim, Uğur, Mustafa ve merhum Tacettin ÇINAR, Asiye DOĞULUER’in babaları, Bolu Belediyesi’nden emekli;
Cenazesi bugün Tepecik Mahallesi Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Paşaköy Mezarlığına defnedilecektir.
MAKBULE TATAŞ
Karacasu Beldesi halkından, Seyithan TATAŞ’ın eşi, Cihat, Sinan, Fatih, Adem, Ömer TATAŞ, Tuba TABAĞ’ın anneleri, Özcan TABAĞ’ın kayınvalidesi;
Cenazesi bugün Karacasu Santral Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Karacasu merkez mezarlığına defnedilecektir.
ALİ RIZA KALAYCI
Mengen İlçesi Babahızır Köyü halkından, Hülya KALAYCI’nın eşi, Ender, Engin ve Nadir KALAYCI’nın babaları, Damla BAYLAN KALAYCI’nın kayınbabası;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Mengen Babahızır Köyü mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.