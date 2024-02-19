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Doğa harikası Ilgaz Dağı'nda kar manzaraları

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesi, kar yağışının etkisi altına girdi ve Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki yaylalar, kışın büyüsünü gözler önüne serdi. Beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz Dağı ve çevresindeki yaylalar, ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı.

İhlas Haber Ajansı
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Doğa harikası Ilgaz Dağı'nda kar manzaraları mask
Doğa harikası Ilgaz Dağı'nda kar manzaraları
Doğa harikası Ilgaz Dağı'nda kar manzaraları
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Beyaz Cennet Ilgaz Dağı

Kar yağışı, Ilgaz Dağı'nı ve eteklerindeki yaylaları adeta bir kartpostal görüntüsüne büründürdü. Arazya Örenyeri yaylası gibi noktalar, Şubat ayında açan çiçeklerle birlikte bir görsel şölen sunarak doğaseverlerin ilgisini çekti. Sis ve yeşilin karla buluştuğu bu eşsiz manzaralar, ziyaretçilere doğanın kalbinde eşsiz anlar yaşama fırsatı sundu.

Doğa harikası Ilgaz Dağı'nda kar manzaraları

Doğaseverlerin Yeni Adresi: İhsangazi

İstanbul'dan İhsangazi'ye doğa güzelliklerini keşfetmek için gelen Engin Ciğerci, yaşadığı hayranlığı dile getirdi. İhsangazi Örengil yaylasının misafiri olarak karla kaplı doğa manzaralarını keşfeden Ciğerci, bu benzersiz güzellikleri herkesin görmesi gerektiğini vurguladı. Doğa sporları ve kamp için ideal olan Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki yaylalar, herkesi doğanın tadını çıkarmaya davet ediyor.Doğa harikası Ilgaz Dağı'nda kar manzaraları

Unutulmaz Anlar İçin Ilgaz Dağı

Karın ve yeşilin iç içe geçtiği Ilgaz Dağı ve çevresindeki yaylalar, doğa tutkunları için vazgeçilmez bir durak haline geldi. Şubat ayında kar altında açan çiçekler ve sisin dansı, ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor. Hatıra fotoğrafları için eşsiz bir fon sağlayan bu doğa harikası, her mevsim farklı bir güzellik sunuyor.Doğa harikası Ilgaz Dağı'nda kar manzaraları

# doğa, istanbul

19 Şub 2024 - 10:09 Kastamonu/ İhsangazi- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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