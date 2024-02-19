Doğa harikası Ilgaz Dağı'nda kar manzaraları

Beyaz Cennet Ilgaz Dağı

Kar yağışı, Ilgaz Dağı'nı ve eteklerindeki yaylaları adeta bir kartpostal görüntüsüne büründürdü. Arazya Örenyeri yaylası gibi noktalar, Şubat ayında açan çiçeklerle birlikte bir görsel şölen sunarak doğaseverlerin ilgisini çekti. Sis ve yeşilin karla buluştuğu bu eşsiz manzaralar, ziyaretçilere doğanın kalbinde eşsiz anlar yaşama fırsatı sundu.

Doğaseverlerin Yeni Adresi: İhsangazi

İstanbul'dan İhsangazi'ye doğa güzelliklerini keşfetmek için gelen Engin Ciğerci, yaşadığı hayranlığı dile getirdi. İhsangazi Örengil yaylasının misafiri olarak karla kaplı doğa manzaralarını keşfeden Ciğerci, bu benzersiz güzellikleri herkesin görmesi gerektiğini vurguladı. Doğa sporları ve kamp için ideal olan Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki yaylalar, herkesi doğanın tadını çıkarmaya davet ediyor.

Unutulmaz Anlar İçin Ilgaz Dağı

Karın ve yeşilin iç içe geçtiği Ilgaz Dağı ve çevresindeki yaylalar, doğa tutkunları için vazgeçilmez bir durak haline geldi. Şubat ayında kar altında açan çiçekler ve sisin dansı, ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor. Hatıra fotoğrafları için eşsiz bir fon sağlayan bu doğa harikası, her mevsim farklı bir güzellik sunuyor.