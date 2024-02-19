Bolu 1. Amatör Lig'de 14. Hafta rüzgarı: Play-off ve play-out oynayacak takımlar belli oldu!

Bolu 1. Amatör Lig'in heyecan dolu 14. haftası, futbol tutkunlarını adeta ekranlara kilitleyen bir futbol şölenine sahne oldu. Bu nefes kesen hafta sonunda, play-off ve play-out oynayacak takımların kimler olduğu kesinleşti. Futbolun kalbi Bolu'da atarken, yerel ligdeki rekabet ve tutku, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Gol yağmuru ve rekabetin zirvesi

Bolu 1. Amatör Lig'in 14. haftası, gol yağmuru ve sürpriz sonuçlarla dolu bir hafta olarak tarihe geçti. Toplam 29 golün atıldığı bu haftada, Aladağspor, Dörtdivanspor, Bolu Yıldızspor ve Yeniçağaspor gibi takımlar, sergiledikleri başarılı performanslarla play-off'a yükselme başarısı gösterdiler.

Aladağspor'un zafer hikayesi

A Grubu'nda Aladağspor ile Dörtdivanspor arasında gerçekleşen ve haftanın en çok konuşulan maçı, futbolseverlere unutulmaz bir mücadele sunarak Aladağspor'un 2-1'lik zaferiyle sonuçlandı. Bu zafer, Aladağspor'un ligi namağlup lider olarak tamamlamasının ve play-off biletini kapmasının altını çizdi.

Play-Out'un kahramanları ve direniş öyküleri

Play-out oynama mücadelesi de minik kalpler kadar heyecanlıydı. Taşkestispor'un Sebenspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak play-out oynamaya hak kazanması, B Grubu'nda ise Karacasu 2011'in Özel İdare Köroğluspor'u 5-2 mağlup etmesi dikkat çeken sonuçlardan bazılarıydı.

Play-Off ve Play-Out oynayacak takımlar

Play-off oynayacak takımlar arasında A Grubu'ndan Aladağspor ve Dörtdivanspor; B Grubu'ndan ise Bolu Yıldızspor ve Yeniçağaspor yer alırken, play-out mücadelesine çıkacak takımlar da belirlendi. A Grubu'ndan Sebenspor ve Taşkestispor, B Grubu'ndan ise Karacasu 2011 ve Özel İdare Köroğluspor, play-off oynamak için mücadele edecekler.

14. Haftanın maç skorları

Yumrukayaspor 2-5 Kındıraspor

Dörtdivanspor 1-2 Aladağspor

Sebenspor 2-2 Taşkestispor

Bolu 14 FK 2-1 Kıbrıscıkspor

Göynük İdman Yurdu 0-3 Bolu Yıldızspor (Hük)

Karacasu 2011 5-2 Özel İdare Köroğluspor

Elvan İnş. Kızıkspor 2-0 Bolu BLD Spor