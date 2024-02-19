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BAİBÜ, maaş promosyonu için tarihi ihale: başlangıç teklifi 49 bin 750 TL!

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, akademik ve idari personelin maaş promosyonları için 20 Şubat 2024'te büyük bir ihale düzenliyor. En düşük teklifin 49 bin 750 TL olarak belirlendiği ihale, üniversite çalışanlarına yönelik finansal destek ve özlük haklarında yeni bir dönemi başlatıyor.

Doğukan Demirci
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BAİBÜ, maaş promosyonu için tarihi ihale: başlangıç teklifi 49 bin 750 TL! mask
BAİBÜ, maaş promosyonu için tarihi ihale: başlangıç teklifi 49 bin 750 TL!
BAİBÜ, maaş promosyonu için tarihi ihale: başlangıç teklifi 49 bin 750 TL!
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde 50 bin lira promosyon

50 bin lira promosyon olur mu?

Bolu'nun en büyük kamu kurumu olan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), personelinin maaş promosyonları için yeni bir sayfa açıyor. Üniversite, 20 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştireceği ve en düşük teklifin 49 bin 750 TL olarak belirlendiği bir ihale ile akademik ve idari personelinin maaş promosyonlarında önemli bir iyileştirme hedefliyor.

BAİBÜ, maaş promosyonu için tarihi ihale: başlangıç teklifi 49 bin 750 TL!

BAİBÜ'den Personeline Değer Veren İhale

BAİBÜ, 27 Mart 2024 ile 26 Mart 2027 tarihleri arasını kapsayacak üç yıllık bir dönem için planlanan bu ihale ile personeline daha yüksek maaş promosyonları sunmayı amaçlıyor. İhale, üniversitenin Rektörlük Senato Odası'nda saat 10.00'da başlayacak ve katılımcı bankaların kapalı zarf usulü ile tekliflerini sunmaları bekleniyor. Bu stratejik hamle, üniversitenin çalışanlarının refah seviyesini artırmayı ve onlara olan değerini somut bir şekilde göstermeyi hedefliyor.BAİBÜ, maaş promosyonu için tarihi ihale: başlangıç teklifi 49 bin 750 TL!

Katılım Koşulları ve İhale Süreci

İhaleye katılmak isteyen bankalar için belirlenen en düşük teklif miktarı 49 bin 750 TL olup, bu, sektördeki benzer ihaleler arasında dikkat çekici bir rakam olarak öne çıkıyor. İhale şartnamesi ve gerekli diğer belgeler, üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden ve Genel Sekreterlik ofisinden edinilebilir. Bu şeffaf ve rekabetçi süreç, üniversite personelinin maaş promosyonları konusunda en iyi teklifin alınmasını sağlamayı amaçlıyor.BAİBÜ, maaş promosyonu için tarihi ihale: başlangıç teklifi 49 bin 750 TL!

İhale detayları ve katılım koşulları için BAİBÜ'nün resmi web sitesinden açıklama yapıldı. Bu adım, üniversitenin çalışanlarına sağladığı finansal destek ve özlük hakları konusundaki kararlılığını gösteriyor.

# kamu, destek, maaş

19 Şub 2024 - 11:30 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Doğukan Demirci

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