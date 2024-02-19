Yıllardır atıl durumda bırakılan BAİBÜ yüzme havuzu Mart 2024’te kapılarını açacak

Bolu'da Yüzme Havuzu Heyecanı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), Gölköy Yerleşkesi'nde bulunan modern yüzme havuzunu, geniş bir kullanıcı kitlesine yeniden açma kararı aldı. 5 Mart 2024'te kapılarını açacak olan bu tesis, akademik ve idari personel, öğrenciler, kamu çalışanları ve tüm Bolu halkına hizmet verecek. Bu gelişme, Bolu'daki spor ve sağlık yaşamı için önemli bir adım olarak görülüyor ve bölge halkının sosyal yaşamına katkıda bulunması bekleniyor.

Bolu'da Yüzme Keyfi Yeniden Başlıyor

BAİBÜ'nün yüzme havuzu, haftanın altı günü, pazartesi hariç, sabah 09.00'dan akşam 20.00'ye kadar açık olacak. Her seansın 1 saat süreceği bu tesis, yüzme sporunu seven herkes için ideal bir ortam sunuyor. Üniversite, bu tesisle hem öğrenci ve personelinin hem de Bolu halkının fiziksel aktivitelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Ücretlendirme ve Abonelik Seçenekleri

Yüzme havuzunun kullanım ücretleri, her bütçeye uygun seçenekler sunuyor. Tek seferlik giriş için belirlenen 60 TL'lik ücret, sporu düzenli olarak yapmak isteyenler için uygun bir başlangıç noktası olabilir. Aylık sınırsız giriş imkanı sunan abonelik ise 900 TL olarak fiyatlandırılmış, bu da düzenli yüzme pratiği yapmak isteyenler için cazip bir alternatif sunuyor. Spor kulüpleri ve eğitim kurumları için özel olarak ayrılan kulvarların saatlik kiralama ücreti ise 600 TL olarak belirlenmiş, bu da gruplar halinde antrenman yapmak isteyenler için ideal bir seçenek oluşturuyor.

Kayıt ve İletişim

Yüzme havuzundan faydalanmak isteyenlerin, BAİBÜ Yüzme Havuzu resepsiyonuna şahsen başvurmaları gerekiyor. Detaylı bilgi ve kayıt için 0374 254 10 00 numaralı telefonun 7545 dahili numarası aranabiliyor. Bu kolay erişim, Bolu'daki spor severlerin tesis hakkında bilgi almasını ve kayıt işlemlerini rahatlıkla yapabilmesini sağlıyor.