Bolu'nun yeni gözdesi! Takıştır Accessories açıldı

Moda ve Aksesuarın Yeni Adresi

Paşa Köy Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi'nde kapılarını açan Takıştır Accessories, kadın, erkek ve çocuklar için geniş bir takı ve aksesuar yelpazesi sunuyor. İşletme sahibi Buğra Şentürk'ün ifadelerine göre, mağazanın amacı, her çeşit takı ve aksesuarı moda severlerin beğenisine sunmak. Şentürk, "Herkesin aradığı çeşidi bulabileceği bir mağaza açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, kaliteli hizmet anlayışımızla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Zengin Ürün Çeşitliliği

Takıştır Accessories, takıdan çantaya, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Şentürk, "Bir kadının arayıp da bulamayacağı hiçbir şeyi bırakmamak adına çeşitliliğimizi sürekli güncelliyoruz. Eksiklerimizi tamamlayarak, herkesin beğenisine hitap eden bir mağaza olmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Açılış töreninin ardından davetliler, yeni mağazayı gezme fırsatı buldu. Bolu'nun moda ve aksesuar alanında yeni bir dönem başlatan Takıştır Accessories, şimdiden şehrin gözde mekanları arasında yerini aldı.

Bolu'da moda ve aksesuar denince akla gelen ilk adreslerden biri olmaya aday Takıştır Accessories, sunduğu geniş ürün yelpazesi ve kaliteli hizmet anlayışıyla dikkat çekiyor. Açılışa özel indirimler ve kampanyalarla da müşterilerini ağırlayan mağaza, alışveriş tutkunlarının yeni favori duraklarından biri olacak gibi görünüyor.