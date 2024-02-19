A101 Bolu Mağazalarında 22 Şubat 2024 indirim fırsatları: aktüel ürünlerde büyük indirim!



A101, 22 Şubat 2024'te başlayacak olan indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. Elektronikten ev gereçlerine, mutfak aletlerinden tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan bu indirimli ürünler, herkesin ihtiyacına uygun seçenekler sunuyor. İşte kategorilere göre ayrılmış ürünler ve indirimli fiyatları:

Elektronik ve Teknoloji Ürünleri

Onvo 55" Ultra HD Webos Ultra HD 2.0 Smart Led Tv: 11.999 TL

Toshiba 55" Ultra HD QLED Android Tv: 19.999 TL

Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv: 12.499 TL

Toshiba 43" UHD Android Tv: 10.999 TL

Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv: 6.799 TL

TCL 30 SE Cep Telefonu: 4.799 TL

Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri

SEG Mekanik Silindirik Termosifon: 4.799 TL

SEG 12 Kg Çamaşır Makinesi: 13.499 TL

Regal Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü: 10.999 TL

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 3.999 TL

Kiwi Elektrikli Süpürge: 1.199 TL

Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi: 349 TL

Kiwi Seramik Tabanlı Ütü: 459 TL

Piranha Araç Tipi El Süpürgesi: 279 TL

Kiwi Katı Meyve Sıkacağı: 999 TL

Homend Royaltea Çay Makinesi: 999 TL

Kiwi El Blender Seti: 649 TL

Mutfak ihtiyaçları ve Gereçleri

Keramika Renkli Kase 11 cm: 29,90 TL

Keramika Renkli Varil Kupa 345 ml: 39,90 TL

Cam Pasta Tabağı Çeşitleri 21 cm: 14,90 TL

Cam Salata Kasesi 30 cm: 49,90 TL

Cam Servis Tabağı 28 cm: 34,90 TL

Cam Kase Çeşitleri 7,90 TL

Paşabahçe Gastroboutique Kase 6'lı: 119 TL

Paşabahçe Bölmeli Servis Tabağı: 44,90 TL

Paşabajçe İrem Çay Bardağı 6'lı: 79,90 TL

Cam Pipet 6'lı: 24,90 TL

Baharatlık ve Limon Sıkacağı: 14,90 TL

Hascevher Ezme Granit Karnıyarık Tencere 26 cm: 349 TL

Hascevher Ezme Granit Tava 26 cm: 199 TL

Hascevher Ezme Granit Tencere 24 cm: 349 TL

Cem Delux Basık / Derin Tencere: 349 TL

Cem Delux Tava: 199 TL

Yatak Odası ve Tekstil Ürünleri

Metal Tek Kişilik Karyola: 1.499 TL

Metal Çift Kişilik Karyola: 2.599 TL

Dynamic Yaylı Yatak: 1.699 TL

Balance Yaylı Yatak: 3.099 TL

Relax Süngerli Yatak: 1.399 TL

PETEK Kaydırmaz Taban Halı 120x180 cm: 379 TL

PETEK Kaymaz Taban Yolluk 80x300 cm: 399 TL

Kız Çocuk Kırçıllı Tayt: 59,90 TL

Bayan yumuşak Dokulu Baskılı Pijama Takımı: 239 TL

Bayan Sherpa Kapitone Kapüşonlu Sweatshirt: 259 TL

Bu indirimler, Bolu A101 mağazalarında sınırlı bir süre için geçerli olacak. İhtiyacınız olan ürünleri kaçırmamak için 22 Şubat 2024'ten itibaren A101 mağazalarına uğramayı unutmayın!