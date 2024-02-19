A101 Bolu Mağazalarında 22 Şubat 2024 indirim fırsatları: aktüel ürünlerde büyük indirim!

A101, 22 Şubat 2024'te başlayacak olan indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. Elektronikten ev gereçlerine, mutfak aletlerinden tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan bu indirimli ürünler, herkesin ihtiyacına uygun seçenekler sunuyor. İşte kategorilere göre ayrılmış ürünler ve indirimli fiyatları:
Elektronik ve Teknoloji Ürünleri
Onvo 55" Ultra HD Webos Ultra HD 2.0 Smart Led Tv: 11.999 TL
Toshiba 55" Ultra HD QLED Android Tv: 19.999 TL
Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv: 12.499 TL
Toshiba 43" UHD Android Tv: 10.999 TL
Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv: 6.799 TL
TCL 30 SE Cep Telefonu: 4.799 TL
Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri
SEG Mekanik Silindirik Termosifon: 4.799 TL
SEG 12 Kg Çamaşır Makinesi: 13.499 TL
Regal Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü: 10.999 TL
Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 3.999 TL
Kiwi Elektrikli Süpürge: 1.199 TL
Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi: 349 TL
Kiwi Seramik Tabanlı Ütü: 459 TL
Piranha Araç Tipi El Süpürgesi: 279 TL
Kiwi Katı Meyve Sıkacağı: 999 TL
Homend Royaltea Çay Makinesi: 999 TL
Kiwi El Blender Seti: 649 TL
Mutfak ihtiyaçları ve Gereçleri
Keramika Renkli Kase 11 cm: 29,90 TL
Keramika Renkli Varil Kupa 345 ml: 39,90 TL
Cam Pasta Tabağı Çeşitleri 21 cm: 14,90 TL
Cam Salata Kasesi 30 cm: 49,90 TL
Cam Servis Tabağı 28 cm: 34,90 TL
Cam Kase Çeşitleri 7,90 TL
Paşabahçe Gastroboutique Kase 6'lı: 119 TL
Paşabahçe Bölmeli Servis Tabağı: 44,90 TL
Paşabajçe İrem Çay Bardağı 6'lı: 79,90 TL
Cam Pipet 6'lı: 24,90 TL
Baharatlık ve Limon Sıkacağı: 14,90 TL
Hascevher Ezme Granit Karnıyarık Tencere 26 cm: 349 TL
Hascevher Ezme Granit Tava 26 cm: 199 TL
Hascevher Ezme Granit Tencere 24 cm: 349 TL
Cem Delux Basık / Derin Tencere: 349 TL
Cem Delux Tava: 199 TL
Yatak Odası ve Tekstil Ürünleri
Metal Tek Kişilik Karyola: 1.499 TL
Metal Çift Kişilik Karyola: 2.599 TL
Dynamic Yaylı Yatak: 1.699 TL
Balance Yaylı Yatak: 3.099 TL
Relax Süngerli Yatak: 1.399 TL
PETEK Kaydırmaz Taban Halı 120x180 cm: 379 TL
PETEK Kaymaz Taban Yolluk 80x300 cm: 399 TL
Kız Çocuk Kırçıllı Tayt: 59,90 TL
Bayan yumuşak Dokulu Baskılı Pijama Takımı: 239 TL
Bayan Sherpa Kapitone Kapüşonlu Sweatshirt: 259 TL
Bu indirimler, Bolu A101 mağazalarında sınırlı bir süre için geçerli olacak. İhtiyacınız olan ürünleri kaçırmamak için 22 Şubat 2024'ten itibaren A101 mağazalarına uğramayı unutmayın!
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.