Çevre felaketi! Sahil çöplüğe dönüştü

Çevre Kirliliğinin Boyutları

İnkumu sahilinde oluşan çöp yığınları arasında, kütükler, dal parçaları, plastik şişe ve kutular, ilaç şişeleri, terlikler, bidonlar, losyon ve deterjan kutuları, silikon tüpler, haşerat ilaç tüpleri, plastik boru ve hortum parçaları ile teneke kutular bulunuyor. Ayrıca, deniz manzaralı bu çöplükte serum şişeleri ve şırıngalar gibi tıbbi atıkların varlığı da endişe yaratıyor.

Doğa ve İnsan Üzerindeki Etkileri

Bölge sakinleri ve çevreciler, Karadeniz'in azgın sularının, her fırsatta sahile çöp bıraktığını ve bu durumun sürekli olarak tekrarlandığını belirtiyor. Sahildeki sessizlik, yalnızca martıların yiyecek arayışıyla bozuluyor. Şiddetli dalgaların neden olduğu bu çevre kirliliği, kumsalda bulunan küçük yapıların da hasar görmesine yol açıyor.

Temizlik Çalışmaları ve Çözüm Önerileri

Bartın Belediyesi'nin düzenli olarak gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları, bu çevre sorununa geçici çözümler sunuyor. Ancak, önümüzdeki günlerde beklenen yağışlarla birlikte, çevre kirliliğinin tekrar artması endişesi bulunuyor.