Balık çorbasının şifalı yolculuğu! Kış aylarının vazgeçilmezi

Balık çorbası, özellikle iskorpit veya kırlangıç gibi balıklarla hazırlanıyor; ancak Kılıç, bölgesel tercihler doğrultusunda yayın balığı kullanarak bu geleneksel tarifi yaşatıyor.

Balık Çorbası Nasıl Yapılır? Ustasından Püf Noktaları

Balık çorbasının hazırlanışı, diğer çorbalara kıyasla daha fazla emek ve özen gerektiriyor. Kılıç, çorbanın lezzet sırlarını şöyle sıralıyor: Tereyağı, soğan, havuç, sarımsak ve kereviz çorbanın olmazsa olmazları arasında.



Özellikle kerevizin, çorbanın lezzetini tamamlayıcı bir rol oynadığını vurguluyor. Balığın önceden haşlanması, temizlenip ayıklanması ve haşlama suyunun kullanılması gerektiğini belirten Kılıç, pişirme sırasında oluşan köpüklerin alınmasının önemine dikkat çekiyor. Bu işlem, çorbanın tadının değişmemesi için kritik. Çorbanın son aşamasında dereotu ve maydanoz eklenerek, kısa bir süre dinlendirildikten sonra servis ediliyor.

Kış Aylarının Şifa Kaynağı: Balık Çorbası

Balık çorbası, doğal içerikleri ve zengin besin değerleriyle kış aylarında vücut direncini artırıcı bir etkiye sahip. Kılıç, balık çorbasının her derde deva, doğal bir şifa deposu olduğunu belirtiyor. Soğuk kış günlerinde, balık çorbası tüketmek, hem lezzetli hem de sağlıklı bir seçenek sunuyor.