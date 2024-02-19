Ücretsiz sağlık taramaları ve bilgilendirme seferberliği

Kanser Bilincini Artırma Çabası

Kanser, dünya genelinde ölüm nedenleri arasında önemli bir yer tutuyor. Düzce Sağlık Müdürlüğü, bu ciddi sağlık sorununa karşı halkı bilinçlendirmek için mahalle mahalle, köy köy gezerek eğitimler düzenliyor. Ağa Mahallesi'nde bulunan Hz. Hüseyin Kur’an Kursu'nda kursiyerlere yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde, kanserin risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri anlatıldı. Bu eğitimlerin ardından ücretsiz sağlık taramaları yapılarak, kanserin erken teşhisine olanak sağlandı.

Ücretsiz Kanser Taraması Fırsatı

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, kanser tarama testlerinin önemine dikkat çekti. Yılmaz, "Kanser tarama testleri, belirti göstermeyen kanserleri tespit etmenin en etkili yoludur. Bu testler ağrısız ve acısız bir şekilde gerçekleştirilmekte ve tamamen ücretsizdir" şeklinde konuştu. Bu açıklama, Düzce'deki vatandaşlara kanserle mücadelede büyük bir destek sunuyor.

Toplum Sağlığını Koruma Misyonu

Düzce Sağlık Müdürlüğü'nün bu girişimi, toplum sağlığını koruma ve kanserle mücadelede farkındalığı artırma misyonunun bir parçası. Kanser, erken teşhis ile tedavi edilebilirliği yüksek bir hastalıktır. Bu nedenle, Düzce Sağlık Müdürlüğü'nün düzenlediği ücretsiz sağlık taramaları ve bilgilendirme eğitimleri büyük önem taşımaktadır.