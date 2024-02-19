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Wanda Nara'nın Gözünden Kartalkaya: Bolu'nun karlı cennetinde ailece tatil keyfi

Dünyaca ünlü model Wanda Nara ve çocukları, Galatasaray'ın yıldızı Mauro İcardi'nin de katılmasının beklendiği Bolu Kartalkaya'da eşsiz bir kış tatili geçiriyor. Bolu'nun doğal güzellikleri ve Kartalkaya'nın karlı pistleri üzerinde ailece çekilen fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Bu tatil, hem spor tutkunları hem de doğaseverler için ilham kaynağı oluyor.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Wanda Nara'nın Gözünden Kartalkaya: Bolu'nun karlı cennetinde ailece tatil keyfi mask
Wanda Nara'nın Gözünden Kartalkaya: Bolu'nun karlı cennetinde ailece tatil keyfi
Wanda Nara'nın Gözünden Kartalkaya: Bolu'nun karlı cennetinde ailece tatil keyfi
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Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro İcardi'nin eşi, dünyaca ünlü model ve iş kadını Wanda Nara, çocuklarıyla birlikte Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden biri olan Bolu Kartalkaya'da unutulmaz bir tatil deneyimi yaşıyor. Bu özel tatil, Wanda Nara'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla adeta bir kış masalına dönüşüyor.

Wanda Nara'nın Gözünden Kartalkaya: Bolu'nun karlı cennetinde ailece tatil keyfi

Bolu'nun Büyüleyici Doğası

Wanda Nara'nın paylaşımları, Bolu'nun eşsiz doğal güzelliklerini ve Kartalkaya'nın büyüleyici kar manzaralarını tüm dünyaya sergiliyor. Ünlü model, çocuklarıyla birlikte kartpostallık fotoğraflar çekerek, Bolu'nun doğasına olan hayranlığını ve tatilin keyfini çıkarıyor. Aile, Kartalkaya'nın zengin doğası ve kaliteli kayak pistleri sayesinde kışın tadını doyasıya çıkarıyor.Wanda Nara'nın Gözünden Kartalkaya: Bolu'nun karlı cennetinde ailece tatil keyfi

Ünlülerin Kış Cenneti Kartalkaya

Kartalkaya, kış sporları tutkunları ve ünlü isimler için vazgeçilmez bir destinasyon haline gelmiş durumda. Wanda Nara'nın tatilinin de gösterdiği gibi, bölge sadece kayak ve snowboard gibi spor aktiviteleri için değil, aynı zamanda doğanın sunduğu huzur ve güzellik için de tercih ediliyor. Mauro İcardi'nin de tatil planlarına dahil olup olmayacağı merak konusu iken, Kartalkaya'nın popülerliği her geçen gün artıyor.Wanda Nara'nın Gözünden Kartalkaya: Bolu'nun karlı cennetinde ailece tatil keyfi
# aile, Medya, spor, zengin

19 Şub 2024 - 15:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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