Çay ocağına hırsızlık şoku!

Gece Yarısı Hırsızlık Operasyonu

Gece saatlerinde gerçekleşen hırsızlıkta, cesur ve pişkin hırsızlar, çay ocağının vitrin camını kırarak içeriye sızdı. Profesyonellikle hareket eden suçlular, kasadaki 12 bin lira nakit parayı alarak izlerini kaybettirdi. Bu cesur hırsızlık, Alaplı'nın sakin gecesinde büyük yankı uyandırdı.

İş Yeri Sahibinin Şoku ve Polis Harekete Geçti

Sabah iş yerine gelen çay ocağı sahibi Selahattin Can, yaşananları fark edince derin bir şok yaşadı. Durumu hemen polis ekiplerine bildiren Can, hırsızların en kısa sürede yakalanmasını umuyor. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını detaylı bir şekilde inceleyerek hırsızların peşine düştü.

Toplumun Güvenliği ve Hırsızlıkla Mücadele

Bu olay, Zonguldak Alaplı'da toplumun huzurunu kaçıran ve güvenlik endişelerini artıran bir vak'a olarak kayıtlara geçti. Polis ekipleri, hırsızlık olaylarının önüne geçmek ve suçluları adalete teslim etmek için titiz bir çalışma yürütüyor.