- Asayiş

Çay ocağına hırsızlık şoku!

Alaplı ilçesinde, yerel halkın uğrak noktası olan belediye dükkanlarındaki çay ocağı, kimliği meçhul hırsızların hedefi oldu. Şehrin güvenliğine gölge düşüren bu olay, vatandaşları tedirgin etti.

İhlas Haber Ajansı
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Çay ocağına hırsızlık şoku!
Çay ocağına hırsızlık şoku!
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Gece Yarısı Hırsızlık Operasyonu
Gece saatlerinde gerçekleşen hırsızlıkta, cesur ve pişkin hırsızlar, çay ocağının vitrin camını kırarak içeriye sızdı. Profesyonellikle hareket eden suçlular, kasadaki 12 bin lira nakit parayı alarak izlerini kaybettirdi. Bu cesur hırsızlık, Alaplı'nın sakin gecesinde büyük yankı uyandırdı.

Çay ocağına hırsızlık şoku!

İş Yeri Sahibinin Şoku ve Polis Harekete Geçti
Sabah iş yerine gelen çay ocağı sahibi Selahattin Can, yaşananları fark edince derin bir şok yaşadı. Durumu hemen polis ekiplerine bildiren Can, hırsızların en kısa sürede yakalanmasını umuyor. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını detaylı bir şekilde inceleyerek hırsızların peşine düştü.Çay ocağına hırsızlık şoku!

Toplumun Güvenliği ve Hırsızlıkla Mücadele
Bu olay, Zonguldak Alaplı'da toplumun huzurunu kaçıran ve güvenlik endişelerini artıran bir vak'a olarak kayıtlara geçti. Polis ekipleri, hırsızlık olaylarının önüne geçmek ve suçluları adalete teslim etmek için titiz bir çalışma yürütüyor.
# zonguldak, polis

19 Şub 2024 - 10:46 Zonguldak/ Alapli- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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