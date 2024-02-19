MHP Adayı İlhan Durak’tan emeklilere özel proje

İlhan Durak'tan emeklilere özel projeler

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, emeklilerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla özel olarak tasarladığı projeleri kamuoyu ile paylaştı. Durak, yerel seçimler öncesinde düzenlediği bir toplantıda, yaşlı nüfusa yönelik mutlu ve sağlıklı bir yaşam vaadiyle ön plana çıktı.

Sağlık takibi ve yaşlı sağlığı izleme programı

Durak'ın projeleri arasında öne çıkan, 65 yaş üstü bireylerin sağlık durumlarının düzenli olarak izlenmesini sağlayacak bir yaşlı sağlığı izleme programı bulunuyor. Bu program, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve yerel sağlık müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütülecek. Program kapsamında, yaşlı bireyler evlerinde ziyaret edilerek, sağlık durumları periyodik olarak kontrol edilecek.

Sosyal aktiviteler ve dayanışma programları

Durak, yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımlarını artırmak için kültür-sanat kulüpleri, eğitici kurslar, spor aktiviteleri ve gezi etkinlikleri gibi çeşitli sosyal dayanışma programları planladığını duyurdu. Bu aktivitelerle, yaşlıların hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarını desteklemeyi ve sosyal izolasyonu önlemeyi amaçlıyor.

Kapsamlı yaşlı bakım hizmetleri

Bolu Belediye Başkan Adayı, yaşlı bakımına yönelik kapsamlı hizmetler sunmayı hedefliyor. Bu hizmetler arasında, ev temizliği, kişisel bakım, çamaşır yıkama ve kuaför hizmetleri gibi günlük yaşamı kolaylaştıracak çözümler yer alıyor. Ayrıca, yaşlıların yaşam alanlarının bakım ve onarım hizmetleri de belediye tarafından sağlanacak.

Bolu için kucaklayıcı bir vizyon

İlhan Durak, tüm Bolu halkını kucaklayan ve ayrım yapmadan hizmet etme vizyonunu vurguladı. " Destek sizden, hizmet bizden" sloganıyla yola çıkan Durak, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde Bolu halkının desteğini bekliyor.

Durak'ın emeklilere yönelik projeleri, yaşlı nüfusun hayat kalitesini önemli ölçüde artırma potansiyeline sahip. Bu projeler, Bolu'da yaşlıların daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlayacak, aynı zamanda sosyal dayanışmayı ve toplumsal bütünlüğü güçlendirecek adımlar olarak değerlendiriliyor. İlhan Durak, seçimlerde halkın desteği ile Bolu'nun geleceğini şekillendirmeye aday.