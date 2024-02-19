- Asayiş

Köylüleri tedirgin eden korkunç yangın!

Karabük'ün Eflani ilçesi, Ulugeçit Köyü Karyağdılar Mahallesi'nde yaşanan ve köylülerin hızlı müdahalesiyle son bulan yangın olayıyla sarsıldı. Fatma ve Ahmet Yalçın çiftine ait olan ve ahşap yapısıyla dikkat çeken iki katlı evde, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhlas Haber Ajansı
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Köylüleri tedirgin eden korkunç yangın! mask
Köylüleri tedirgin eden korkunç yangın!
Köylüleri tedirgin eden korkunç yangın!
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Anında Müdahale: Köylüler ve İtfaiyenin Ortak Çabası

Yangının fark edilmesiyle birlikte, Ulugeçit Köyü sakinleri hemen harekete geçti. Jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verilirken, köylüler de yangını kontrol altına almak için kendi imkanlarıyla mücadele etti. İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla birlikte, yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı. Bu hızlı ve etkili müdahale, yangının daha fazla büyümesini ve çevreye zarar vermesini engelledi.

Köylüleri tedirgin eden korkunç yangın!

Maddi Hasarın Gölgesinde Birlik ve Dayanışma

Yangın, Yalçın ailesinin evinde maddi hasara yol açtı. Ancak, bu olay sırasında köy sakinlerinin gösterdiği birlik ve dayanışma ruhu, yaşanan maddi kayıpların üstesinden gelinmesine yardımcı olacak bir güç oldu. Köylülerin ve itfaiye ekiplerinin ortak çabası, bu tür olaylarda toplumun nasıl bir araya gelebileceğinin ve zorlukların üstesinden nasıl gelebileceğinin canlı bir örneğini sergiledi.Köylüleri tedirgin eden korkunç yangın!
# jandarma

19 Şub 2024 - 10:50 Karabük/ Eflani- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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