CHP Bolu'da oylama sürprizi; il genel meclisi adaylığı için yapılan seçim şaşırttı

Yeni Yüzler ve Beklenmedik Tepkiler

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Bolu Teşkilatı'nda, İl Genel Meclisi Üyeliği için yapılan oylamalar, partide yeni bir dönemin habercisi oldu. İl ve İlçe Yönetim Kurullarının katılımıyla gerçekleştirilen oylamanın beklenmedik şekilde sonuçlanması parti içinde geniş yankılar uyandırdı. Özcan Güler'in en yüksek oyu alarak birinci sırayı kazanması, parti dinamiklerinde önemli bir değişikliğe işaret ediyor.

Oylama Sonuçlarının Detayları

Oylama süreci, CHP Bolu Teşkilatında büyük bir merakla takip edildi. Özcan Güler, aldığı 42 oy sayısıyla ilk sırayı elde ederken, mevcut İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Erhan Beykoz 40 oy ile ikinci sırada yer aldı. Partiden geçmişte ihraç edilen ancak 100. yıl affıyla geri dönen Hüseyin Yıkılmaz ise 36 oy alarak üçüncü sırada kaldı. İYİ Parti'den CHP’ye geçiş yapan Bolu Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanlığı görevini yürüten İlhan Çalışkan, ilk üç sıra içinde kendine yer bulamadı.

Parti İçi Reaksiyonlar ve İlk Açıklamalar

Oylama sonuçları, parti içinde farklı tepkilere yol açtı. Mevcut İl Genel Meclisi Üyesi Erdal Tombak ve partiye yeni katılan İlhan Çalışkan'ın, sonuçlardan duyduğu memnuniyetsizlik dikkat çekti. Özcan Güler, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, destekleyen herkese teşekkürlerini sunarken, Bolu için daha iyi bir gelecek vaadiyle yola çıktığını belirtti. Hüseyin Yıkılmaz da, partililere teşekkür ederek, Bolu'da iz bırakma sözü verdi.

Sessizlik ve İddialar

Oylama sonrası 4 ve 5. sıraya gelen Erdal Tombak ve İlhan Çalışkan'dan herhangi bir açıklama gelmemesi, parti içinde çeşitli spekülasyonlara neden oldu. Oylamanın bu şekilde sonuçlanmasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve İl Başkanlığının etkili olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu gelişmeler, CHP Bolu Teşkilatında önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor ve parti içi dinamiklerin yeniden şekillenmesine yol açabilecek nitelikte görülüyor.