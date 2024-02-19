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Bolu Belediyesi'nden yerinde üretim hamlesi

Bolu Belediyesi, şehrin estetiğine katkı sağlayan kent mobilyalarını artık kendi imkanlarıyla üretiyor. Yenilenen ve genişletilen marangozhanesi ile belediye, park ve bahçeler için gerekli olan mobilyaların büyük bir kısmını kendi üretim gücüyle karşılıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu Belediyesi'nden yerinde üretim hamlesi
Bolu Belediyesi'nden yerinde üretim hamlesi
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Yenilikçi Dönüşüm: Bolu Belediyesi Marangozhanesi

Son 5 yılda Bolu Belediyesi bünyesindeki birçok birim gibi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait marangozhanede de önemli bir dönüşüm yaşandı. Daha önce sadece bakım ve onarım işleri için kullanılan marangozhanesi, yapılan yatırımlarla birlikte kapasitesini ve üretim kalitesini artırdı. Ekipman yenilenmesi ve nitelikli personel alımı ile birlikte, şehrin ihtiyacı olan kent mobilyalarının yarısından fazlası artık burada üretiliyor.

Bolu Belediyesi'nden yerinde üretim hamlesi

Ekonomik ve Estetik: Kendi Üretimimiz Kent Mobilyaları

Bolu Belediyesi'nin bu yenilikçi adımı, şehir mobilyaları için yapılan harcamalarda büyük bir tasarruf sağladı. Özellikle park, bahçe ve kamusal alanlarda kullanılan kamelyalar, çardaklar ve banklar gibi mobilyalar, belediyenin kendi marangozhanesinde onarılıp yenileniyor. 2023 yılında ise 1200 adet çizilmeyen verzalit bank üretimiyle, şehrin ana caddeleri ve meydanları başta olmak üzere birçok noktasına estetik ve dayanıklı mobilyalar yerleştirildi.Bolu Belediyesi'nden yerinde üretim hamlesi

Bolu Belediyesi'nden Büyük Tasarruf

Bolu Belediyesi'nin marangozhanesinde yapılan bu yenilikler, geçmişte milyonlarca lira ödenen kent mobilyaları için büyük bir maliyet avantajı sağladı. Kendi üretim gücünü kullanarak kaliteli ve estetik mobilyaları çok daha ucuza mal eden belediye, şehrin bütçesine katkıda bulunuyor.Bolu Belediyesi'nden yerinde üretim hamlesi

# belediye, üretim

19 Şub 2024 - 11:21 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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