Bolu Belediyesi'nden yerinde üretim hamlesi

Yenilikçi Dönüşüm: Bolu Belediyesi Marangozhanesi

Son 5 yılda Bolu Belediyesi bünyesindeki birçok birim gibi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait marangozhanede de önemli bir dönüşüm yaşandı. Daha önce sadece bakım ve onarım işleri için kullanılan marangozhanesi, yapılan yatırımlarla birlikte kapasitesini ve üretim kalitesini artırdı. Ekipman yenilenmesi ve nitelikli personel alımı ile birlikte, şehrin ihtiyacı olan kent mobilyalarının yarısından fazlası artık burada üretiliyor.

Ekonomik ve Estetik: Kendi Üretimimiz Kent Mobilyaları

Bolu Belediyesi'nin bu yenilikçi adımı, şehir mobilyaları için yapılan harcamalarda büyük bir tasarruf sağladı. Özellikle park, bahçe ve kamusal alanlarda kullanılan kamelyalar, çardaklar ve banklar gibi mobilyalar, belediyenin kendi marangozhanesinde onarılıp yenileniyor. 2023 yılında ise 1200 adet çizilmeyen verzalit bank üretimiyle, şehrin ana caddeleri ve meydanları başta olmak üzere birçok noktasına estetik ve dayanıklı mobilyalar yerleştirildi.

Bolu Belediyesi'nden Büyük Tasarruf

Bolu Belediyesi'nin marangozhanesinde yapılan bu yenilikler, geçmişte milyonlarca lira ödenen kent mobilyaları için büyük bir maliyet avantajı sağladı. Kendi üretim gücünü kullanarak kaliteli ve estetik mobilyaları çok daha ucuza mal eden belediye, şehrin bütçesine katkıda bulunuyor.