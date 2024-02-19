Boluspor'un eski antrenörüydü: Kocaelispor'un yeni teknik direktörü oldu!

Kocaelispor, teknik direktörlük pozisyonu için önemli bir dönüm noktasına geldi. 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile olan bağlarını koparırken, yeni teknik direktör arayışlarında yeni isim belli oldu.

Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı

Kocaelispor, 1. Lig'e yükselme başarısının ardından teknik direktörlük koltuğuna Ertuğrul Sağlam'ı getirmişti. Sağlam, takımın başında 31 Mayıs 2025'e kadar sürecek bir sözleşmeye imza atmıştı. Ancak üst üste yaşanan puan kayıpları ve Şanlıurfaspor'a 1-0 yenilgi ile sonuçlanan iç saha maçının ardından, Sağlam'ın istifası yönetim tarafından talep edildi ve taraflar yollarını ayırdı.

Kocaelispor'un hedefleri

Kocaelispor, 1. Lig'de iddialı bir konuma yükselme ve üst sıralarda yer alma hedefleri doğrultusunda, teknik direktörlük pozisyonunu güçlü bir isimle doldurmayı amaçlıyor.

Yeni dönem planlaması

Gelecek ismin deneyimi ve futbol anlayışı, bu hedeflere ulaşmada kritik bir rol oynayabilir. O ismin takımın başına geçmesi durumunda, Kocaelispor'un oyun tarzında ve stratejilerinde önemli değişiklikler bekleniyor.

Kocaelispor’un yeni teknik direktörü

Kocaelispor yönetimi, ilk olarak Recep Uçar'a teknik direktörlük teklifi götürse de olumsuz yanıt alındı. Bu gelişme üzerine, yönetim Mustafa Gürsel ile temaslarını hızlandırdı. Tecrübeli teknik direktör Gürsel, takımın yeni dönemdeki başarı hedefleri doğrultusunda takımın başına geçmesi bekleniyor.