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Boluspor'un eski antrenörüydü: Kocaelispor'un yeni teknik direktörü oldu!

Kocaelispor, Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırdı. Recep Uçar'a teklif götürülmesinin ardından, Kocaelispor’un teknik direktörü belli oldu.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Boluspor'un eski antrenörüydü: Kocaelispor'un yeni teknik direktörü oldu! mask
Boluspor'un eski antrenörüydü: Kocaelispor'un yeni teknik direktörü oldu!
Boluspor'un eski antrenörüydü: Kocaelispor'un yeni teknik direktörü oldu!
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Kocaelispor, teknik direktörlük pozisyonu için önemli bir dönüm noktasına geldi. 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile olan bağlarını koparırken, yeni teknik direktör arayışlarında yeni isim belli oldu.

Boluspor'un eski antrenörüydü: Kocaelispor'un yeni teknik direktörü oldu!

Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı

Kocaelispor, 1. Lig'e yükselme başarısının ardından teknik direktörlük koltuğuna Ertuğrul Sağlam'ı getirmişti. Sağlam, takımın başında 31 Mayıs 2025'e kadar sürecek bir sözleşmeye imza atmıştı. Ancak üst üste yaşanan puan kayıpları ve Şanlıurfaspor'a 1-0 yenilgi ile sonuçlanan iç saha maçının ardından, Sağlam'ın istifası yönetim tarafından talep edildi ve taraflar yollarını ayırdı.

Boluspor'un eski antrenörüydü: Kocaelispor'un yeni teknik direktörü oldu!

Kocaelispor'un hedefleri

Kocaelispor, 1. Lig'de iddialı bir konuma yükselme ve üst sıralarda yer alma hedefleri doğrultusunda, teknik direktörlük pozisyonunu güçlü bir isimle doldurmayı amaçlıyor.

Boluspor'un eski antrenörüydü: Kocaelispor'un yeni teknik direktörü oldu!

Yeni dönem planlaması

Gelecek ismin deneyimi ve futbol anlayışı, bu hedeflere ulaşmada kritik bir rol oynayabilir. O ismin takımın başına geçmesi durumunda, Kocaelispor'un oyun tarzında ve stratejilerinde önemli değişiklikler bekleniyor.

Boluspor'un eski antrenörüydü: Kocaelispor'un yeni teknik direktörü oldu!

Kocaelispor’un yeni teknik direktörü

Kocaelispor yönetimi, ilk olarak Recep Uçar'a teknik direktörlük teklifi götürse de olumsuz yanıt alındı. Bu gelişme üzerine, yönetim Mustafa Gürsel ile temaslarını hızlandırdı. Tecrübeli teknik direktör Gürsel, takımın yeni dönemdeki başarı hedefleri doğrultusunda takımın başına geçmesi bekleniyor.

Boluspor'un eski antrenörüydü: Kocaelispor'un yeni teknik direktörü oldu!

 

19 Şub 2024 - 11:18 Kocaeli- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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