Survivor Nagihan Karadere’nin sır gibi sakladığı eski eşini görenler şok oldu: O isim Nagihan’ı ağlattı!

Türk atletizminin parlayan yıldızlarından biri olan Nagihan Karadere, 27 Aralık 1984'te dünya geldi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yetişen Karadere, kısa mesafe ve engelli koşu branşlarında Türkiye'yi ulusal ve uluslararası arenada temsil etti.

Nagihan’ın Survivor serüveni

2016, 2018 ve son olarak 2022 ve 2024'te Survivor Türkiye'de yarışan Karadere, bu platformda da savaşçı ruhunu ve rekabetçi doğasını sergilemiştir. 2018 yılında finale kadar yükselerek ikincilik elde etmiş, Survivor All Star 2022'de de önemli bir performans göstermiştir.

Nagihan Karadere'nin kızı

Karadere'nin en büyük destekçisi ve motivasyon kaynağı, şüphesiz kızı Ece Arven Gökçe'dir. Sporcunun kızıyla olan güçlü bağı, hem Survivor yarışmasında hem de günlük hayatta karşılaştığı zorluklarla başa çıkmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Nagihan’ın sır gibi saklanan özel hayatı

Ancak Nagihan Karadere'nin hayatında sadece sportif başarılar yer almamaktadır. 2017 yılında, kızı Ece Arven Gökçe'nin babası ile olaylı bir boşanma süreci yaşamıştır. Çiftin boşanmasına neden olarak gösterilen sebebi ise şok etkisi yarattı.

O isim Nagihan’ı Survivor’da ağlatmıştı

Karadere, Survivor'da yarıştığı dönemde kızı Ece'yi görememenin verdiği acıyla gözyaşlarına boğulmuş ve bu durumu eski eşinin bilerek yaptığını iddia etmiştir.

Nagihan Karadere’nin yaşadığı zorluklar

Nagihan Karadere'nin eski eşi Uğur Gökçe ile yaşadığı bu olaylı boşanma, hem sporcunun hem de eski eşin hayatında derin izler bırakmıştır. Boşanma süreci ve sonrasında yaşananlar, Karadere'nin Survivor gibi zorlu bir yarışmada bile güçlü karakterini ve mücadeleci yapısını korumasına engel olamamıştır.

İşte o isim!

Ancak Nagihan Karadere'nin yaşamı sadece spor alanındaki başarılarla sınırlı değil. 2017 yılında, kızı Ece Arven Gökçe'nin babası Uğur Gökçe ile sarsıcı bir boşanma süreci geçirdi. Çiftin boşanmasının ardında, Uğur Gökçe'nin çıplak fotoğraflarının ortaya çıkması büyük bir skandala yol açtı.