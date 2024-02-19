Bolulu iş insanından Düzce’ye kıyak

Bolulu iş insanından Düzce'ye dev yatırım

Bolulu tanınmış iş insanı Necip Çarıkçı, Düzce'nin turizm ve konaklama sektörüne büyük bir katkı sağlamaya hazırlanıyor. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile yapılan görüşmeler sonucunda, Çarıkçı'nın Düzce'ye 120 odalı bir Hilton Oteli inşa etme planları kamuoyuna duyuruldu. Bu proje, şehrin turizm potansiyelini önemli ölçüde artırma vaadi taşıyor.

Belediye Başkanı Özlü'nün projeye bakışı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, projenin şehrin gelişimine katkıda bulunacak önemli bir adım olduğunu vurguladı. Başlangıçta belediyenin sunduğu araziler Çarıkçı tarafından değerlendirilse de, sonunda Bahçeşehir bağlantı yolunda 8,5 dönümlük geniş ve ideal bir arazi üzerinde karar kılınmıştır. Bu stratejik lokasyon, Düzce'nin hem yerel hem de uluslararası misafirler için cazibe merkezi haline gelmesine olanak tanıyacak.

Hilton Oteli'nin sunduğu imkanlar

Necip Çarıkçı'nın Düzce için planladığı Hilton Oteli, 120 odasıyla misafirlere yüksek standartlarda konaklama deneyimi sunacak. Otel bünyesinde yer alacak büyük toplantı salonu, şehrin iş ve turizm etkinliklerine ev sahipliği yaparak Düzce'yi bir toplantı ve konferans merkezi olarak da öne çıkaracak.

Düzce'nin prestiji ve turizm potansiyeli artıyor

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Hilton markasının şehre gelmesinin Düzce'nin uluslararası prestijini artıracağını belirtti. Bu yatırım, Düzce'yi sadece konaklama sektöründe değil, aynı zamanda iş ve turizm alanında da önemli bir merkez haline getirecek. Hilton'un uluslararası standartlardaki hizmet kalitesi, şehrin daha fazla ziyaretçi çekmesine ve tanıtımına katkı sağlayacak.

Yatırımın Düzce'ye etkileri

Necip Çarıkçı'nın Hilton Oteli yatırımı, Düzce'nin ekonomik ve sosyal yaşamına olumlu etkilerde bulunacak. Yeni otel, kaliteli konaklama seçenekleri sunmanın yanı sıra, büyük toplantı salonu ile ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaparak şehrin turizm gelirlerinde ve tanıtımında önemli bir artış sağlayacak.

Düzce uluslararası turizm haritasında yükselen bir yıldız olacak

Necip Çarıkçı'nın Düzce'ye getireceği Hilton Oteli yatırımı, şehrin ulusal ve uluslararası turizm haritasındaki konumunu güçlendirecek. Bu proje, Düzce'nin konaklama, iş ve turizm alanlarında yeni bir döneme girmesini sağlayacak ve şehri daha görünür bir noktaya taşıyacak. Düzce, bu yatırım ile turizm potansiyelini maksimize ederek, yerel ve uluslararası ziyaretçiler için tercih edilen bir destinasyon haline gelecek.