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Et ve Süt Kurumu (ESK) yakında Bolu’da

Bolu, Et ve Süt Kurumu'nun yeni şubesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bolulu Oda Başkanı Abak’ın vatandaş ve esnafa uygun fiyatlı et sunma amaçlı bu girişimi, gıda fiyatlarındaki enflasyonla mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor…

Arzu Sarı
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Et ve Süt Kurumu (ESK) yakında Bolu’da mask
Et ve Süt Kurumu (ESK) yakında Bolu’da
Et ve Süt Kurumu (ESK) yakında Bolu’da
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Bolu'ya Et ve Süt Kurumu geliyor

Türkiye genelinde vatandaşlara uygun fiyatlı et sunan ve adı 2013’te Et ve Süt Kurumu (ESK) olarak değiştirilen Et ve Balık Kurumu Bolu'ya açılıyor. Türkiye'de 15 merkezde faaliyet gösteren kurum, Bolu Lokantacılar Aşçılar Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Murat Abak'ın çabalarıyla şehre geliyor. Bu gelişme, hem tüketicilerin hem de esnafın yüzünü güldürecek.

Et ve Süt Kurumu (ESK) yakında Bolu’da

Girişimlerin arkasında Bolulu Oda Başkanı var

Bolu Lokantacılar Aşçılar Pastacılar Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Abak'ın yoğun girişimleri sonucu, Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu'da bir şube açılması için harekete geçti. Abak'ın liderliğindeki bu adım, şehrin gıda sektöründe önemli bir dönüşümü işaret ediyor.Et ve Süt Kurumu (ESK) yakında Bolu’da

Gıda fiyatlarında beklenen düşüş

ESK'nin Bolu'da açılacak olması, ithal etin daha uygun fiyatlarla sunulmasını sağlayarak gıda ve hizmet sektöründe enflasyona neden olan yüksek gıda fiyatlarını düşürmeyi hedefliyor. Bu durum, iç piyasayı rahatlatacak ve esnafın rekabet edebilirliğini artıracak bir gelişme olarak değerlendiriliyor.Et ve Süt Kurumu (ESK) yakında Bolu’da

Et fiyatlarının belirlenmesi ve piyasa

Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilen ithal karkas etin, tüccarlar aracılığıyla yüksek kar marjlarıyla satılması, piyasa fiyatlarının manipüle edilmesine yol açıyor. Bu durum, esnafın ve tüketicinin mağdur olmasına neden oluyor. Bolu'daki yeni şube, bu sorunun önüne geçilmesinde kritik bir rol oynayacak.Et ve Süt Kurumu (ESK) yakında Bolu’da

Esnafın rekabet sorunu ve çözüm yolları

Karkas eti temin edemeyen esnaf, yüksek fiyatlarla perakende ürün almak zorunda kalıyor. Bu durum, küçük işletmelerin rekabet gücünü azaltıyor ve tüketicilere yüksek fiyatlarla ürün sunulmasına neden oluyor. ESK'nin Bolu şubesi, bu soruna kalıcı çözümler sunmayı amaçlıyor.Et ve Süt Kurumu (ESK) yakında Bolu’da

Bolu'da ESK şubesinin geleceği

Murat Abak'ın öncülüğünde, Bolu için planlanan ESK şubesi, şehrin gıda sektöründe olumlu bir dönüşüm yaratmayı hedefliyor. Abak, bu Cuma günü Ankara'da ilgili genel müdürlüklerle toplantılara katılarak projenin detaylarını görüşecek. Bolu'nun gıda fiyatlarındaki enflasyonla mücadelesinde önemli bir adım atılıyor.

 

# ankara, orman, tarım

19 Şub 2024 - 20:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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