Çiğ hamsi yeme trendi, pazarcı esnafından bir ilk!

Çiğ Hamsi Şaşkınlığı: Tazelik Böyle Kanıtlandı!

Ankara'nın hareketli semt pazarlarında balıkçılık yapan Yakup Öztürk, müşterilerine hamsilerin tazeliğini göstermek için alışılmadık bir yöntem seçti: çiğ çiğ hamsi yemek. Bu ilginç eylem, pazar alışverişi sırasında onlarca kişinin gözleri önünde gerçekleşti ve izleyenleri hayrete düşürdü.

Tazelik Testi: Çiğ Hamsi Nasıl Yenir?

Öztürk, "Balığın en tazesi Ankara'da yenir" diyerek, çiğ balığın fındık gibi bir tadı olduğunu ve vitaminlerin kılçıkta saklı olduğunu belirtti. Müşterilere limon sıkıp çiğ hamsi nasıl yenileceğini göstererek, çiğ balık yemenin de bir sanat olduğunu kanıtladı.

Çiğ Yeme Alışkanlığı ve Sağlık Uyarıları

Ancak, bu ilginç alışkanlık, sağlık uzmanları tarafından eleştiriliyor. Uzm. Dr. Mecdi Ergüney, çiğ balık tüketiminin B12 vitamini eksikliğine ve sonuç olarak derin anemiye yol açabileceği konusunda uyarıyor. Ergüney, sürekli çiğ balık tüketiminin 'Pernisiyöz Anemi'ye sebep olabileceğini ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

Hamsinin Bilinmeyen Faydaları

Bu olayın ışığında, hamsinin sağlığa olan faydaları da yeniden gündeme geliyor. Göz sağlığından kalp ritim bozukluklarının önlenmesine kadar birçok alanda fayda sağlayan hamsi, doğru tüketildiğinde sağlıklı bir besin kaynağı olabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, kemik büyümesine yardımcı olur ve migren ağrılarına iyi gelir.

Ankara semt pazarında yaşanan bu ilginç olay, hem çiğ balık tüketiminin potansiyel risklerini hem de hamsinin sağlığa olan faydalarını bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanların uyarılarına rağmen, Yakup Öztürk'ün müşterilerine sunduğu bu doğal tazelik testi, hamsiye olan ilgiyi artırdı ve sağlıklı beslenme üzerine yeni tartışmalar başlattı.