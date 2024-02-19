Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Sakarya, Bartın ve Kastamonu 20 Şubat Salı günü Hava Durumu

Bolu ve Düzce’de hava nasıl olacak?

Batı Karadeniz bölgesinde bugün hava durumu nasıl olacak? Bolu'da sabah saatlerinde puslu bir Havanın hakim olması bekleniyor bolu'da gün içerisindeki en yüksek sıcaklık ise 11 santigrat derece dolaylarında gerçekleşecek. Il merkezi bolu'ya en yakın konumda olan düzce'de ise parçalı bulutlu bir havanın hüküm sürmesi bekleniyor. Düzce'de bugün. En düşük hava sıcaklığı bir derece en yüksek hava sıcaklığı içe 13 derece olacak.

Karabük ve Zonguldak’ta hava nasıl olacak?

Batı Karadeniz'in en küçük illerinden bir tanesi olan Karabük’e bugün parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. İlde gece en düşük sıcaklık bir derece gündüz, en yüksek sıcaklık ise 12 derece dolaylarında gerçekleşecek. Karabük gibi Zonguldak'ta da parçalı bulutlu bir havanın beklendiği bugün En yüksek hava sıcaklığı 10. En düşük hava sıcaklığı ise 6 derece dolaylarında gerçekleşecek.

Bartın ve Kastamonu’da hava nasıl olacak?

Bartın'da 20 Şubat Salı günü Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gece en düşük sıcaklık 4 derece gündüz en yüksek sıcaklık ise 11 derece gerçekleşmesi bekleniyor. Kastamonu. 20 şubat'a yoğun sis altında uyanacak. İlde en düşük gece sıcaklığı bir derece en yüksek gündüz sıcaklığı ise 10 derece dolaylarında olacak.

20 Şubat Salı il il hava durumu

Bolu Hava Durumu: Puslu, en düşük 0°C, en yüksek 11°C

Düzce Hava Durumu; Parçalı bulutlu, en düşük 1°C, en yüksek 13°C

Karabük Hava Durumu: Parçalı bulutlu, en düşük 1°C, en yüksek 12°C

Zonguldak Hava Durumu: Parçalı bulutlu, en düşük 6°C, en yüksek 10°C

Sakarya Hava Durumu: Parçalı bulutlu, en düşük 5°C, en yüksek 13°C

Bartın Hava Durumu: Parçalı bulutlu, en düşük 4°C, en yüksek 11°C

Kastamonu Hava Durumu: Yoğun sisli, en düşük 1°C, en yüksek 10°C