Bolu yöresinin ünlü "Estireyim Mi" Türküsünün 1979 kaydı yeniden yayında

Türkü Nereden Geliyor?

"Estireyim Mi", Bolu ve çevresinde sevilerek söylenen, yöresel motifler ve duyguları içeren bir türkü. Türkünün kökeni, Bolu'nun zengin folklorik geçmişine dayanmakta ve bölgenin doğal güzellikleri, yaşam tarzı ve insan ilişkileri hakkında ipuçları taşımakta. 1979 yılında TRT arşivine eklenen bu kayıt, türkünün o dönemdeki yorumunu ve icrasını koruyarak gelecek nesillere aktarılmasını sağladı.

45 Yıl Sonra Yeniden Can Buladu

TRT, bu özel kaydı dijital ortama aktararak, türküyü günümüz teknolojisiyle yeniden canlandırdı. Yeniden yayınlanan kayıt, hem müzik tarihine olan saygıyı hem de kültürel mirasın korunması ve aktarılması gerekliliğini vurguluyor. "Estireyim Mi" türküsünün 1979 versiyonu, müzikseverlere geçmişle bir bağ kurma ve Türkiye'nin zengin müzikal geçmişini keşfetme fırsatı sunuyor.

İnternette Yankı Bulan Nostaljik Yayın

Yeniden yayınlanan bu kayıt, sosyal medya başta olmak üzere çeşitli internet platformlarında büyük ilgi gördü. Müzikseverler, türkünün bu özel versiyonunu dinleyerek Bolu'nun ve Türkiye'nin folklorik zenginliğine duydukları hayranlığı ifade ettiler. Ayrıca, TRT'nin bu tür arşiv çalışmalarının, unutulmaya yüz tutmuş türkü ve melodileri gün yüzüne çıkararak kültürel mirasın yaşatılmasında önemli bir rol oynadığı belirtildi.

Bu özel yayın, "Estireyim Mi" türküsünün ve Türk halk müziğinin zamansız güzelliğini bir kez daha müzikseverlerle buluşturarak, kültürel mirasımızın korunması ve aktarılması adına önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.