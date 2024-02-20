YSK'dan muhtar adaylarına yeni kurallar: seçim kampanyalarında sadece broşür dağıtımına izin!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nın bu yeni kuralları, seçim sürecinin daha düzenli ve adil bir şekilde yürütülmesini amaçlıyor. Adaylar, sosyal medya üzerinden de etkili kampanyalar yürüterek, çevre dostu bir seçim sürecine katkıda bulunabilirler.

Bu YSK kararlarına kulak verin

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında muhtar adayları için önemli yasaklar ve kurallar getirdi. Bu yeni düzenlemeler, seçim sürecinin daha düzenli ve adil bir şekilde yürütülmesini amaçlıyor. Marmara Muhtarlar Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Disiplin Kurulu Üyesi Mustafa Kandemir, muhtar adaylarının kampanya süreçlerinde sadece broşür dağıtabileceklerini belirtti. Kandemir, adaylara YSK'nın kararlarını dikkatle incelemeleri tavsiyesinde bulundu.

YSK'nın Muhtar Adaylarına Özel Kuralları

YSK'nın aldığı kararlara göre, muhtar adayları kampanya süreçlerinde sadece broşür dağıtımı yapabilecek. Bu kısıtlama, seçim sürecinin daha temiz ve düzenli bir şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla getirilmiş durumda. Kandemir, bu yasakların, adayların ve vatandaşların yararına olduğunu vurgulayarak, herkesin bu kurallara uyması gerektiğini hatırlattı.

Kampanya Malzemelerindeki Kısıtlamalar

YSK'nın yeni düzenlemeleri, pankart, eşantiyon ve benzeri kampanya malzemelerinin kullanımını yasaklıyor. Bu kısıtlama, özellikle yoğun adaylığın olduğu mahallelerde, görsel kirliliği önlemeyi ve mahalle estetiğini korumayı amaçlıyor. Kandemir, bazı adayların bu yasaklardan haberdar olmadığını ve gereksiz yere yüksek masraflara girdiğini belirterek, adayları bu konuda daha dikkatli olmaya çağırıyor.

Sosyal Medyanın Rolü ve Çevre Dostu Kampanyalar

Kandemir, muhtar adaylarının insanlara ulaşmada broşürlerin önemli bir araç olduğunu, ancak sosyal medyanın da bu süreçte büyük kolaylıklar sağladığını belirtti. 21. yüzyılın imkanlarından faydalanarak, adayların sosyal medya üzerinden etkili kampanyalar yürütebileceklerini ifade etti. Bu sayede, hem seçim sürecinin daha çevre dostu bir şekilde ilerlemesi hem de adayların geniş kitlelere ulaşması mümkün olacak.