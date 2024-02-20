Bolu’da et fiyatları cep yakıyor… Kıyma 450 lira, pizola 700 lira

Bolu'da et fiyatlarındaki artış
Bolu, özellikle dana eti tüketimiyle bilinen bir şehir. Ancak son dönemdeki zamlar, et tüketimini neredeyse bir lüks haline getirdi. Tüketiciler, artan fiyatlar karşısında et tüketimini yeniden düşünmek zorunda kalıyor. Peki, Bolu'da et fiyatları ne durumda?
Bolu'da güncel et fiyatları
Türkiye genelinde olduğu gibi Bolu'da da et fiyatları, enflasyonun etkisiyle sürekli yükselişte. Türkiye Kasaplar Federasyonu bile fiyatları belirlemekte zorlanırken, Bolu'daki kasaplar da rekabet ve maliyetlerle mücadele ediyor. Peki, Bolu'da etin kilosu ne kadar oldu?
Et fiyatları neden bu kadar yüksek?
Kasaplar, hayvancılığın azalması ve maliyetlerin artması nedeniyle et fiyatlarının sürekli yükseldiğini belirtiyor. Serbest piyasa koşullarında şekillenen fiyatlar, adeta altın piyasasını andırıyor. Tüketiciler ve kasaplar, bu durumdan oldukça dertli.
Bolu kasaplarında ortalama et fiyatları
Bolu'daki kasaplar, et fiyatlarının son durumunu şöyle sıralıyor:
Dana kuşbaşı: 480 TL
Dana kıyma: 450 TL
Dana kemikli et: 400 TL
Dana haşlamalık: 400 TL
Dana sucuk: 460 TL
Dana ciğer: 400 TL
Dana antrikot: 650 TL
Kuzu ciğer: 450 TL
Kuzu sırım: 588 TL
Kuzu külbastı: 580 TL
Kuzu gerdan: 380 TL
Kuzu cızık: 750 TL
Kuzu şiş: 580 TL
Kuzu pirzola: 690 TL
Kuzu kol: 460 TL
Kuzu but: 470 TL
Tüketiciler ve kasaplar ne diyor?
Tüketiciler, artan fiyatlar nedeniyle et tüketimini azaltmak zorunda kalıyor. Kasaplar ise maliyetlerin ve rekabetin baskısı altında kalıyor. Her iki taraf da mevcut durumdan memnun değil ve çözüm arayışı içinde.
Bolu'da et tüketimi
Bolu'da et fiyatlarının geleceği, birçok faktöre bağlı. Maliyetler, hayvancılığın durumu ve tüketici talebi, fiyatları doğrudan etkileyen unsurlar arasında. Tüketiciler, et tüketimini sürdürebilmek için alternatif çözümler aramaya başladı. Bolu'da ve Türkiye genelinde et fiyatlarının seyri, ekonomik koşullar ve politikalarla yakından ilgili.
Bu durum, Bolu'daki ve Türkiye genelindeki tüketiciler için et tüketiminin giderek daha zor bir hale geldiğini gösteriyor. Fiyatlar, tüketici alışkanlıklarını ve tercihlerini değiştirmeye zorluyor. Bolu'da et fiyatlarındaki son durum, ekonomik zorlukların bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.