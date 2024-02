Bolu’da et fiyatları cep yakıyor… Kıyma 450 lira, pizola 700 lira

Bolu'da et fiyatlarındaki artış

Bolu, özellikle dana eti tüketimiyle bilinen bir şehir. Ancak son dönemdeki zamlar, et tüketimini neredeyse bir lüks haline getirdi. Tüketiciler, artan fiyatlar karşısında et tüketimini yeniden düşünmek zorunda kalıyor. Peki, Bolu'da et fiyatları ne durumda?

Bolu'da güncel et fiyatları

Türkiye genelinde olduğu gibi Bolu'da da et fiyatları, enflasyonun etkisiyle sürekli yükselişte. Türkiye Kasaplar Federasyonu bile fiyatları belirlemekte zorlanırken, Bolu'daki kasaplar da rekabet ve maliyetlerle mücadele ediyor. Peki, Bolu'da etin kilosu ne kadar oldu?

Et fiyatları neden bu kadar yüksek?

Kasaplar, hayvancılığın azalması ve maliyetlerin artması nedeniyle et fiyatlarının sürekli yükseldiğini belirtiyor. Serbest piyasa koşullarında şekillenen fiyatlar, adeta altın piyasasını andırıyor. Tüketiciler ve kasaplar, bu durumdan oldukça dertli.

Bolu kasaplarında ortalama et fiyatları

Bolu'daki kasaplar, et fiyatlarının son durumunu şöyle sıralıyor:

Dana kuşbaşı: 480 TL

Dana kıyma: 450 TL

Dana kemikli et: 400 TL

Dana haşlamalık: 400 TL

Dana sucuk: 460 TL

Dana ciğer: 400 TL

Dana antrikot: 650 TL

Kuzu ciğer: 450 TL

Kuzu sırım: 588 TL

Kuzu külbastı: 580 TL

Kuzu gerdan: 380 TL

Kuzu cızık: 750 TL

Kuzu şiş: 580 TL

Kuzu pirzola: 690 TL

Kuzu kol: 460 TL

Kuzu but: 470 TL

Tüketiciler ve kasaplar ne diyor?

Tüketiciler, artan fiyatlar nedeniyle et tüketimini azaltmak zorunda kalıyor. Kasaplar ise maliyetlerin ve rekabetin baskısı altında kalıyor. Her iki taraf da mevcut durumdan memnun değil ve çözüm arayışı içinde.

Bolu'da et tüketimi

Bolu'da et fiyatlarının geleceği, birçok faktöre bağlı. Maliyetler, hayvancılığın durumu ve tüketici talebi, fiyatları doğrudan etkileyen unsurlar arasında. Tüketiciler, et tüketimini sürdürebilmek için alternatif çözümler aramaya başladı. Bolu'da ve Türkiye genelinde et fiyatlarının seyri, ekonomik koşullar ve politikalarla yakından ilgili.

Bu durum, Bolu'daki ve Türkiye genelindeki tüketiciler için et tüketiminin giderek daha zor bir hale geldiğini gösteriyor. Fiyatlar, tüketici alışkanlıklarını ve tercihlerini değiştirmeye zorluyor. Bolu'da et fiyatlarındaki son durum, ekonomik zorlukların bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.