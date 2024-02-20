20 Şub 2024 - 10:00- Gündem G:

İki sokak köpeğine acımasız insanlık dışı haraket

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşli silahla vurulan iki sokak köpeği, sağlık personelinin ve Cide Belediyesi'nin çabalarıyla hayata tutundu. Bu insanlık dışı saldırı, sokak hayvanlarına yönelik şiddetin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Doğukan Demirci
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İki sokak köpeğine acımasız insanlık dışı haraket mask
İki sokak köpeğine acımasız insanlık dışı haraket
İki sokak köpeğine acımasız insanlık dışı haraket
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Batı Karadeniz'in huzurlu köşelerinden Kastamonu'nun Cide ilçesi, son günlerde üzücü bir olaya sahne oldu. Bağyurdu Mahallesi'nde, kimliği meçhul kişi veya kişilerce ateşli silahla vurulan iki sokak köpeği, yaşam mücadelesi verdi. Yaralı köpeklerden biri, adeta yardım arayışı içinde Cide Devlet Hastanesi'nin bahçesine sığındı. Diğer köpek ise bir derede kanlar içinde bulundu.

İki sokak köpeğine acımasız insanlık dışı haraket

Belediye Ekipleri Harekete Geçti

Olayın haber verilmesi üzerine, Cide Belediyesi Veteriner Hekimlik Müdürlüğü ekipleri hızla müdahale etti. Yaralı köpekler, bulundukları yerden alınarak veteriner kliniğine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalelerde, köpeklerin vücutlarından çok sayıda saçma çıkarıldı. Tedavi altına alınan köpeklerin durumunun ciddiyeti, bu tür saldırıların vahametini bir kez daha ortaya koydu.

İki sokak köpeğine acımasız insanlık dışı haraket

Veteriner Hekimden Açıklama

Cide'deki adli vakaları inceleyen Veteriner Hekim Hakan Çolak, durumun ciddiyetini vurgulayarak, köpeklerin vücutlarındaki saçmaların ölümcül yaralar oluşturduğunu belirtti. Çolak, "Saçmaların isabet ettiği yerlerdeki yaralar ölümcül. Vücudun çeşitli yerlerine saçmalar isabet etmiş. Bazı saçmalar köpeklerin vücudundan çıkmış, yani vücudu delip geçmiş. Köpekleri öldürme kastıyla atılmış gibi görünüyor" dedi.

İki sokak köpeğine acımasız insanlık dışı haraket

Artan Şiddet Vakaları

Son dönemlerde sokak hayvanlarına yönelik şiddet vakalarında artış olduğunu belirten Çolak, özellikle silahla yaralama olaylarının sıklığının dikkat çekici olduğunu ifade etti. Bu durum, sokak hayvanlarına karşı insanların gösterdiği acımasız tutumu gözler önüne seriyor.İki sokak köpeğine acımasız insanlık dışı haraket

Belediye Personelinin Müdahalesi

Cide Belediyesi Veteriner Hekimlik Müdürlüğü personeli Sabri Orman, yaralı köpekleri buldukları anı anlattı. Orman, "Cide Devlet Hastanesinin önünde ve bir derede, ateşli silahla vurulmuş iki köpeği bulduk. Hastane bahçesine sığınan köpek, sağlık personeli tarafından koruma altına alınmıştı. Biz de hemen müdahale ederek, her iki köpeği de veteriner hekime ulaştırdık" diye konuştu.İki sokak köpeğine acımasız insanlık dışı haraket

Bu olay, sokak hayvanlarına yönelik şiddetin sadece hayvanları değil, toplumun vicdani değerlerini de yaraladığını gösteriyor. Cide'de yaşanan bu acı olay, sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı ve koruyucu bir tutum benimsemenin önemini bir kez daha hatırlatıyor.

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20 Şub 2024 - 10:00 Kastamonu/ Cide- Gündem

Mahreç  Doğukan Demirci

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