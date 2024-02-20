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Ayasofya'nın yeni kedi yıldızı ve 2024 ziyaret ücretleri: gli'nin mirası ve yenilikler

Ayasofya Camii'nin yeni kedisi, Gli'nin anısını yaşatıyor ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 2024'ten itibaren uygulanacak yeni ziyaret ücretleri ve Ayasofya'nın ibadet ile kültürel mirasın birleştiği eşsiz yapısı hakkında bilgi alın.

Esra Perçin
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Ayasofya'nın yeni kedi yıldızı ve 2024 ziyaret ücretleri: gli'nin mirası ve yenilikler mask
Ayasofya'nın yeni kedi yıldızı ve 2024 ziyaret ücretleri: gli'nin mirası ve yenilikler
Ayasofya'nın yeni kedi yıldızı ve 2024 ziyaret ücretleri: gli'nin mirası ve yenilikler
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Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin ziyaretçileri için yeni bir ilgi odağı var: Ayasofya'nın yeni kedisi. 2020'de kaybettiğimiz sevgili Gli'nin anısını yaşatan bu yeni kedi, ziyaretçilerin yeni favorisi haline geldi. Aynı zamanda, Ayasofya'nın ziyaret ücretlerindeki güncellemeler de turistlerin dikkatini çekiyor.

Ayasofya'nın yeni kedi yıldızı ve 2024 ziyaret ücretleri: gli'nin mirası ve yenilikler

Ayasofya'nın Yeni Gözdesi: Gli'nin Varisi

Ayasofya Camii'nin ziyaret katına adım atan ilk kedi, hızla "Yeni Gli" olarak anılmaya başlandı. Gli'nin sevgi dolu mirasını devralan bu kedi, hem yerli hem de yabancı turistlerin sevgisini kazandı. Ziyaretçiler, bu dost canlısı kediyi sevmek ve onunla fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor.

Ayasofya'nın yeni kedi yıldızı ve 2024 ziyaret ücretleri: gli'nin mirası ve yenilikler

Ayasofya Ziyaret Ücretleri: 2024 Tarifesi

Ayasofya Camii, 15 Ocak 2024'ten itibaren yabancı turistler için ücretli bir ziyaret noktası olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belirlediği yeni tarifeye göre, ziyaret ücreti kişi başı 25 euro olarak ayarlandı. Bu değişiklik, Ayasofya'nın korunması ve bakımı için önemli bir adım olarak görülüyor.Ayasofya'nın yeni kedi yıldızı ve 2024 ziyaret ücretleri: gli'nin mirası ve yenilikler

Ayasofya: Camii mi, Müze mi?

Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi, ibadet ve ziyaret amacıyla iki farklı girişe sahip. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ibadet alanına ücretsiz erişim sağlarken, yabancı turistler galeri katı için belirlenen ücreti ödeyerek ziyaret edebiliyorlar. Bu düzenleme, Ayasofya'nın hem bir ibadethane hem de bir kültürel miras olarak önemini korumasına yardımcı oluyor.Ayasofya'nın yeni kedi yıldızı ve 2024 ziyaret ücretleri: gli'nin mirası ve yenilikler

# ziyaret

20 Şub 2024 - 12:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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